Tiago Iorc grava participação especial na novela Mania de Você

O cantor Tiago Iorc gravou uma participação especial na segunda fase da novela Mania de Você, que está no ar na Globo. Saiba detalhes!

Dez anos após a morte de Molina (Rodrigo Lombardi), a trama de Mania de Você sofre várias reviravoltas, incluindo uma transformação significativa na vida de Mavi (Chay Suede). Com o passar dos anos, ele herda todo o patrimônio do pai e se torna um homem poderoso, dono do resort Albacoa. E nos próximos capítulos da novela, o local receberá uma visita especial: o cantor Tiago Iorc.

Na trama de João Emanuel Carneiro, o resort em Angra dos Reis vira cenário de uma festa de inauguração repleta de celebridades e influenciadores. E Tiago Iorc e Julia Mestre serão os responsáveis por realizar o show de abertura do novo empreendimento.

Vale lembrar essa não é a primeira vez que Tiago Iorc faz uma participação em novela da Globo. Em 2016, ele participou da novela Rock Story como apresentador do Prêmio Melhores da Música.

Nicolas Prattes se machuca em gravação de Mania de Você: "Foi de verdade"

Intérprete de Rudá em Mania de Você, que está no ar na faixa das 21h da Globo, o ator Nicolas Prattes usou suas redes sociais na última sexta-feira, 20, para contar que se machucou de verdade durante as gravações de uma cena da novela. Com sangue cenográfico nas mãos, ele mostrou uma ferida em sua testa.

"Coronhada acabou que foi de verdade. Daqui a pouquinho tem", escreveu ele em um carrossel de imagens compartilhadas no feed do Instagram. E a noiva dele, a apresentadora Sabrina Sato, fez questão de deixar um comentário. "Você dá o sangue. Vou te assistir", escreveu ela.

