Tiago Abravanel exalta Silvio Santos em homenagem emocionante ao avô

Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel falou sobre a importância do apresentador em sua vida: 'Sofri por achar que não poderia tê-lo como avô'

O ator e cantor Tiago Abravanel emocionou os seguidores na madrugada desta quinta-feira, 29, ao realizar uma homenagem ao avô, o apresentador Silvio Santos. O ícone da TV brasileira faleceu aos 93 anos no dia 17 de agosto.

Em seu Instagram oficial, Tiago publicou um longo texto em espécie de ‘carta aberta’ mencionando o grande legado deixado por Silvio, além de ressaltar o quanto o veterano era ligado à família. Ele iniciou a homenagem com a clássica frase 'Eu só acredito vendo'.

"A frase em questão é uma das centenas que foram eternizadas na voz mais icônica e imitada do nosso país. Ela foi dita pelo maior comunicador de todos os tempos - do Brasil ou talvez do mundo. Ela foi dividida com seus grandes amores da vida, mulheres, em sua maioria, nomeadas carinhosamente de 'colegas de trabalho'. Sim, eu estou falando do cara que todo o Brasil conhece: O Animador, O Apresentador, O Comunicador, O Rei da Televisão brasileira. E pensando em tudo o que vimos e vivemos com ele através das telas de TVs de nossas casas, conseguimos acreditar no ícone Silvio Santos", continuou ele.

Em seguida, o neto de Silvio Santos falou um pouco sobre o carisma e a longa carreira do apresentador na TV brasileira. "Por saber falar com o povo, mesmo não tendo o conhecimento de absolutamente tudo. Por levar alegria com seu carisma indiscutível. Por divertir da criança ao mais velhinho com suas brincadeiras. Por fazer do seu picadeiro um grande espetáculo de oportunidades. Por fazer história em tantos momentos importantes do nosso país. Enfim. poderia falar milhões de coisas aqui que comprovem seu legado e sua brilhante realização", declarou.

O avô Silvio Santos

Tiago explicou que a maior prova do tamanho que Silvio Santos foi e sempre será está justamente nas milhares de mensagens carinhosas que tem recebido desde a sua partida. Ao longo do relato emocionante, o ator também comentou sobre a relação familiar com o avô.

"Como fazer pra entender e acreditar que o cara da TV é o meu avô? Como pode ser a mesma pessoa? É tão louco por que, ao mesmo tempo que todo mundo conhece, ninguém de fato é neto dele, além de mim, das minhas irmãs e dos meus primos. Para saber como é ser neto dele é preciso tê-lo como avô (por mais que possamos imaginar ou acreditar)", escreveu.

"Muitas vezes sofri por achar que não poderia tê-lo como avô. Por não ter ele presente como eu idealizava. Por achar que eu não era merecedor desse lugar. Hoje, graças a minha terapeuta e a mim mesmo, sei que não é sobre ele. É sobre mim e sobre como devo lidar com as minhas crenças. O que ele pôde me dar era muito maior do que eu poderia imaginar e que através da pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha mãe, das minhas irmãs e de milhares de pessoas que eu nem conheço, mas que recebo do fundo do meu coração: amor!", continuou.

Tiago Abravanel finalizou a homenagem dizendo que se sente mais próximo de Silvio Santos, uma de suas grandes inspirações na vida pessoal e profissional. "Então, como tenho fé, sei que estamos mais próximos do que nunca e que seguirei fazendo o que eu amo: levar alegria, amor e respeito pra quem estiver disposto e de coração aberto... porque: eu só acredito... vivendo! Bravo, Sisi!", concluiu.