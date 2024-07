Thommy Schiavo: o que falta esclarecer sobre a morte dele

Ator do remake da novela Pantanal, Thommy Schiavo faleceu aos 39 anos de idade e a imprensa aponta o que ainda falta ser dito sobre a morte dele

A morte repentina do ator Thommy Schiavo, de 39 anos, chocou o mundo das celebridades no último sábado, 21. Ele faleceu ao cair do segundo andar de um prédio em Cuiabá, Mato Grosso, e deixou seus amigos e familiares de luto.

Agora, o site G1 apontou um detalhe que falta ser esclarecido sobre a morte dele. A publicação contou que ainda não foi informado o que causou o desequilíbrio dele, que culminou na queda dele da varanda do prédio . Por enquanto, o laudo da perícia não foi divulgado.

O que se sabe sobre a morte de Thommy Schiavo é o que a polícia local relatou. O ator saiu para beber com seus amigos. Ao chegar no prédio, as câmeras mostraram que ele ficou deitado no chão da varanda. Ele se levantou, perdeu o equilíbrio e caiu no piso inferior. O ator faleceu na hora e já foi encontrado sem vida. De acordo com a polícia, a queda aconteceu de uma altura de cerca de quatro metros.

A morte dele foi confirmada por sua equipe de comunicação na tarde deste sábado, 20. "Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado Thommy!", informou o empresário Caíco de Queiroz.

Quem foi Thommy Schiavo?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021, na qual interpretou o peão Zoinho, que terminou a novela vivendo um affair com Zaqueu (Silvero Pereira). O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.