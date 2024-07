Quem era Thommy Schiavo? Ele atuou em várias novelas e deixou filha de 1 ano

Relembre a trajetória do ator Thommy Schiavo, que atuou no remake de Pantanal e faleceu aos 39 anos neste final de semana

O ator Thommy Schiavo faleceu aos 39 anos de idade neste sábado, 20. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte. O falecimento dele foi anunciado pelo ator Leandro Lima, com quem atuou no remake da novela Pantanal, por meio de um post no Instagram. Agora, que tal relembrar a trajetória de Thommy?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.

Ele conheceu sua esposa, a maquiadora Angra Monaliza, durante as gravações do remake da novela Pantanal, da Globo. Ele interpretava o personagem Zoinho e ela fazia parte da equipe de caracterização. Rapidamente, eles engravidaram e tiveram uma filha, Lara, que completou 1 ano de vida em junho de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thommy Schiavo (@thommyschiavo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thommy Schiavo (@thommyschiavo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thommy Schiavo (@thommyschiavo)

A mensagem de Leandro Lima sobre a morte de Thommy Schiavo

Em um post nas redes sociais, Leandro Lima lamentou a partida do amigo Thommy Schiavo e relembrou os bons momentos que viveram juntos. "Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo pra assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião carreiro ou pedindo para cantar junto Peão (uma de suas favoritas) lá no pantanal. Ele deixa Larinha, sua filha, com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho", disse ele.