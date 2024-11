Thaís Pacholek e Thaís Melchior abrem detalhes da amizade: 'Nossa energia'

Em entrevista à TV CARAS, Thaís Pacholek e Thaís Melchior contam como surgiu a ideia do programa Tha em Dobro e dão detalhes da atração

Atrizes e amigas, Thaís Pacholek (40) e Thaís Melchior (34) resolveram levar sua conexão para frente das câmeras no podcast Tha em Dobro. As duas, que decidiram fazer o projeto de forma natural, revelam que a relação por trás das câmeras é a melhor possível.

Thaís Pacholek conta que, em seu aniversário do ano passado resolveu convidar a amiga e foi quando falaram sobre trabalhar juntas pela primeira vez. Apesar de sempre se encontrarem nos bastidores do SBT, emissora em que as duas trabalharam, não tinham tido a oportunidade de fazer algum projeto.

"Na hora de me despedir dela, ela falou: 'que os deuses da arte consigam nos juntar'. E a gente nem tinha esse projeto em mente ainda. Nossa energia sempre bateu muito, sempre nos olhamos e sorrimos", completa Thaís Melchior , em entrevista à TV CARAS.

Foi no início deste ano que Pacholek quis tirar do papel o projeto de um programa de entrevistas e recebeu a sugestão de sua produtora para convidar Melchior. A atriz topou de primeira e, agora, as duas comandam o Tha em Dobro, podcast em que abordam temas acerca da maternidade e madrastidade.

Thaís Pacholek é mãe de Luis Miguel (8), fruto do casamento com o cantor Belutti(43), membro da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Já Thaís Melchior é madrasta de Maria Gruli (12), filha do produtor Alex Gruli (45) com quem ela vive um relacionamento desde 2019.

"Mesmo sendo mãe e madrasta, que são funções pesadas, queremos mostrar que podemos 'quebrar' um pouquinho disso", explica Pacholek, que além de atriz é formada em jornalismo e se sentiu confortável em ajudar Melchior em sua primeira experiência como apresentadora.

As duas contam que recebem muitos comentários de outras mães e madrastas, e encontraram no podcast uma forma de também defender a não rivalidade feminina dentro dessas relações. Confira mais trechos da conversa abaixo, na entrevista completa das apresentadoras à TV CARAS.

