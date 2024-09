Tati Machado ganha carrão meses após vencer o Dança dos Famosos: 'Minha cara'

Demorou, mas chegou! Tati Machado celebra a chegada de carrão caríssimo quase três meses após vencer o Dança dos Famosos, do ‘Domingão’

Nesta sexta-feira, 27, Tati Machado celebrou a chegada de seu mais novo carrão luxuoso, quase três meses após vencer o Dança dos Famosos, do ‘Domingão’, na Globo. Campeã da competição, a jornalista e apresentadora não escondeu a felicidade e posou ao lado do novo veículo para compartilhar a conquista com seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Tati compartilhou um registro posando com o novo carrão diretamente da concessionária. Sorridente, ela não fingiu costume e comemorou a chegada do presente avaliado em R$ 200 mil. Apesar do alto valor, a jornalista não precisou desembolsar nenhum real, já que o veículo foi um prêmio por sua vitória na competição de dança.

“Eu e meu prêmio do Dança dos Famosos 2024 Fala se esse @bydautobrasil não é minha cara?”, Tati escreveu e recebeu felicitações pela vitória nos comentários: “Merecedora! Dançou e se entregou em todos os ritmos”, disse uma admiradora. “O carro é lindíssimo igual a dona”, comentou mais uma. "Merece muito, sua linda”, escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Vale lembrar que Tati Machado se consagrou como campeã da Dança dos Famosos 2024, no Domingão com Huck no início de julho deste ano. Inclusive, a jornalista foi alvo de boatos de que teria tido privilégios durante a competição por ter uma personalidade muito querida pelos apresentadores e colegas de trabalho na Globo.

Em um depoimento no programa 'Encontro', a jornalista negou: "Quando me acusavam de ter privilégios, eu apenas pensava na minha sorte por ter o apoio incondicional de minha família e amigos. Esse é o verdadeiro privilégio". Além disso, Tati contou que precisou se esforçar em cada semana de dança e detalhou sua preparação para as competições.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Tati Machado abre o coração sobre o luto após morte repentina do pai:

Tati Machado desabafou sobre o processo de luto durante o programa Saia Justa, do GNT. O pai dela morreu há 3 anos ao ser vítima de um aneurisma cerebral aos 61 anos. A morte repentina deixou marcas na artista, que aprendeu a lidar com a dor da saudade ao longo do tempo. Ao ser questionada se recomeçou após passar por algo difícil, ela refletiu.

"Há três anos o meu pai morreu, completou em julho, e eu ficava esperando esse momento. Em que momento que eu recomeço? Chegou o recomeço? É aqui? E aí eu comecei a pensar de uma outra forma: para a gente recomeçar, algo precisa ter chegado ao fim. É muito duro ainda falar do meu pai, eu ainda fico muito emocionada”, ela lamentou o luto.