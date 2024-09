Tati Machado abre o coração sobre o luto após morte repentina do pai

Durante o programa Saia Justa, Tati Machado desabafa sobre o luto: 'Outro dia estava tentando lembrar qual era a voz do meu pai'

A apresentadora Tati Machado desabafou sobre o processo de luto durante o programa Saia Justa, do GNT. O pai dela morreu há 3 anos ao ser vítima de um aneurisma cerebral aos 61 anos. A morte repentina deixou marcas na artista, que aprendeu a lidar com a dor da saudade ao longo do tempo.

Ao ser questionada se recomeçou após passar por algo difícil, ela refletiu: "Há três anos o meu pai morreu, completou em julho, e eu ficava esperando esse momento. Em que momento que eu recomeço? Chegou o recomeço? É aqui? E aí eu comecei a pensar de uma outra forma: para a gente recomeçar, algo precisa ter chegado ao fim. É muito duro ainda falar do meu pai, eu ainda fico muito emocionada, mas meu pai teve o fim em relação a esse plano".

E completou: "Tem o entendimento de que o meu pai morreu, mas um montão de outras coisas não tiveram fim dentro de mim. Eu sigo sentindo saudade e a gente não escolhe esse momento que sente saudade. Outro dia estava tentando lembrar qual era a voz do meu pai e, em algum momento, falei: 'Poxa, não estou lembrando'".

Tati Machado relembra a morte do pai

A apresentadora Tati Machado emocionou ao relembrar a morte repentina do seu pai, Marco Sérgio, em julho de 2021. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ela contou que o pai faleceu em decorrência de um aneurisma cerebral após ser encontrado caído no chão do banheiro.

Tati descobriu que algo tinha acontecido com seu pai ao estranhar quando ele não respondeu sua mensagem no celular. Preocupada, ela foi até o apartamento dele, mas ele não atendeu à porta. Com isso, ela chamou o chaveiro. “Aí, quando o chaveiro começou a abrir, ele falou: ‘Tem chave dentro’. Eu comecei a chorar. Tinha certeza que meu pai tinha morrido ali”, disse ela. Porém, o pai ainda não estava morto neste momento.

O pai dela foi encontrado caído no chão do banheiro e foi levado para um hospital público no Rio de Janeiro porque não tinha plano de saúde. Lá, ele foi operado e ficou no CTI, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois.

Na entrevista para Bergamo, Tati contou sobre a tristeza de perder o pai quando estava iniciando o seu período de sucesso na carreira de apresentadora. “Foi muito difícil. É uma sensação de que eu estava ganhando tanta coisa, a minha vida melhorando tanto financeiramente, na conquista do meu sonho… Será que, para ganhar, eu preciso perder? Eu me questionei muito, muito, e me sinto culpada até hoje”, declarou.