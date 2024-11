Tata Werneck relembra críticas que recebeu durante a gravidez

Tata Werneck comentou sobre o machismo presente em seu ambiente de trabalho e revelou que recebeu muitas críticas durante sua gravidez

Durante apresentação do Lady Night, programa exibido pelo Multishow, Tata Werneck comentou sobre o machismo no seu ambiente de trabalho e revelou que sofreu muitas críticas durante a sua gravidez.

Casada com Rafael Vitti, a famosa é mãe de Clara Maria, de cinco anos. "Quando eu engravidei, ouvi de uma pessoa que ficou put* comigo e já foi demitida, graças a Deus! Ela disse: 'Então você não vai trabalhar? Então agora como é que vai ser? Você vai ter que tirar licença?'. Coisas que fazem parte do meu direito, eu tenho direito de ter tudo que a maternidade envolve, mas isso vira um problema", desabafou.

A humorista também relembrou de quando era a única mulher a fazer parte de um grupo de batalha de rima. "Não tinha uma menina, era só eu. E eu achava que, para isso, tinha que estar lá com o cabelo molhado, sem maquiagem, com uma blusa comprida. Eu tinha que me masculinizar para que eles me aceitassem como integrantes daquele grupo. E hoje eu vejo que eu poderia estar de qualquer forma".

Boa notícia

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia. Por meio de seu Instagram oficial, a artista contou que sua avó, Dona Vera, recebeu alta após ser internada para tratar uma pneumonia.

"Um milagre! Vovó está em casa. Uma senhora de 89 anos, que estava com pneumonia nos dois pulmões, sem conseguir falar ou andar, precisando de 02, volta para casa melhor do que nunca! Lúcida, curada e feliz! Agradeço demais a equipe de limpeza do hospital São Vicente, de nutrição, todos os maqueiros, técnicos de enfermagem, todos da enfermagem, recepção e médicos maravilhosos!", iniciou ela.

"Obrigada doutor Marcelo Assad que cuida da minha família! Te amamos! Obrigada doutor Marcelo Kal

que é chefe do CTI do hospital pelo tratamento humano e acolhedor! Obrigada ao hospital por ter cuidado da minha avó! E obrigada a vocês que rezaram! A oração de vocês fez toda diferença! Obrigada meu Deus amado milagroso que eu amo mais que tudo!", encerrou.

