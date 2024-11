Tatá Werneck explica decisão de morar separada do marido, Rafa Vitti: ‘Fase’

Tatá Werneck abre o jogo e conta como está sendo a experiência de viver nova fase no casamento ao morar longe do marido, Rafa Vitti

Tatá Werneck e Rafa Vitti estão vivendo uma nova fase no casamento. Em suas redes sociais, a apresentadora e humorista contou como está sendo a experiência de morar longe do marido. Isso porque o ator precisou se mudar temporariamente para gravar um filme em São Paulo, enquanto a esposa segue no Rio de Janeiro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Tatá abriu mais uma de suas caixinhas de perguntas, que fazem sucesso por suas respostas sinceras e bem-humoradas. Mas ao ser questionada sobre a distância do marido, a apresentadora deu uma resposta séria e contou como está sendo a experiência: “Estou achando maneiro”, iniciou.

“Estamos numa fase muito boa agora. A gente já passou por crises. Vejo os casais midiáticos, acho incrível pessoas que (dizem que) não têm problemas, que é sempre muito bom. Ou então quando ligam a câmera é sempre perfeito. Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, briga, faz as pazes”, ela afirmou sobre seu relacionamento.

“Mas a gente se ama e se zoa muito, o que eu acho fundamental. Ele está fazendo esse filme agora, que vai ser maravilhoso. Então estamos numa fase muito maneira, e já estou com muita saudade dele”, disse a humorista, que recentemente falou sobre uma crise em seu casamento durante uma entrevista no Conversa com Bial, da Globo.

Enquanto conversava com Pedro Bial sobre sua vida pessoal, Tatá revelou se pensa em aumentar a família, além de relembrar que já viveu dificuldades em seu casamento no passado: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”, ela brincou.

“Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", Tatá entregou a chave para seu relacionamento de sucesso, que já dura sete anos, sendo quatro deles casados. Inclusive, o casamento rendeu frutos, a pequena Clara Maria, de cinco aninhos, que pode ganhar um irmãozinho em breve.

Tata Werneck se declara no aniversário de Rafa Vitti:

Neste sábado, 2, Rafa Vitti celebrou a chegada de seus 29 anos, e claro que Tata Werneck não deixou a data passar em branco. Em suas redes sociais, a apresentadora arrancou risadas e deixou seus seguidores encantados ao fazer uma declaração emocionante e repleta de piadas para comemorar o aniversário de seu 'parceiro de vida'.

