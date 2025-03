Tata Werneck posta foto rara da filha e impressiona: 'Já tá desse tamanho?'

No Dia das Mulheres, Tata Werneck posta clique raro de Clara Maria e herdeira da apresentadora chama a atenção com seu crescimento

A apresentadora Tata Werneck comemorou o Dia das Mulheres neste sábado, 08, fazendo uma declaração para as moças de sua vida. Inclusive, a humorista abriu o álbum com um clique raro de sua herdeira, Clara Maria, de cinco anos.

Ao publicar a foto da sua filha com Rafa Vitti, a famosa chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a menina apareceu crescida e até usando batom. Além dela, Tata Werneck homenageou suas avós e mãe.

"Essas são as mulheres da minha vida. Minha inspiração. Mesmo as que não estão mais aqui, como minhas avós , seguem presentes em cada ensinamento de fé e determinação. Se eu pudesse desejar algo no dia de hoje, seria que todas nós tivéssemos um lugar seguro pra voltar. Um lugar de proteção", disse.

E continuou: "Cada uma com sua história , mas certamente todas nós nos reconhecemos num lugar de força e tb vulnerabilidade. Que no espaço entre uma luta e outra , a gente se divirta. Um abraço apertado, aquele suspiro sincronizado e um sorriso olho no olho de quem não precisa falar mais nada. Beijo meninas".

Nos comentários, os seguidores não deixaram de falar sobre Clara Maria. "Gente, a menina já tá desse tamanho? O tempo voou", disseram. "Chorei quando vi a Clara. Meu deus, que princesa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Tata Werneck se despediu de sua última avó. A famosa então comentou que não tem mais avós vivos.

Tata Werneck encanta em foto com a mãe

Recentemente, Tata Werneck publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da mãe. Em outra, imagem a famosa surgiu caminhando com a filha Clara Maria, de cinco anos, fruto do seu casamento com Rafael Vitti.

Na legenda, Tata se declarou para a família sem deixar de lado o seu bom humor característico. "Minhas meninas. Amo vocês demais! Minha mãezinha e minha filha! Obrigada meu Deus pela minha família! (Peguei essa legenda de um grupo do condomínio. Não sei quem são essas pessoas)", escreveu ela. Veja as fotos!

