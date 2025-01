Tata Werneck responde se planeja aumentar a família com Rafa Vitti

A apresentadora Tata Werneck, que já é mãe de Clara Maria, de cinco anos, respondeu se tem planos de aumentar mais a família

A apresentadora Tata Werneck decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 23, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se tem planos de aumentar mais a família. Ela, que já é mãe de Clara Maria, de cinco anos, contou que planeja engravidar novamente.

"Você ainda tem vontade de engravidar de novo?", quis saber uma pessoa. “Eu tenho muita vontade, mas já tenho 41 anos, né? Então tem que ser um espermatozóide, meu irmão meio… ‘Coé, galera! Não, eu vou lá! Deixa comigo! Não, eu conheço o caminho! Eu vou lá! Eu vou lá! Não, eu vou! Eu tomei café tarde!’ E vai reto!”, brincou a apresentadora.

Tata Werneck divide cliques fofos com a filha, Clara Maria



Ainda nesta quinta-feira, Tata Werneck explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas com a filha, Clara Maria. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e a apresentadora aparece abraçada com a herdeira durante um passeio. Já na legenda, ela contou algumas frases divertidas que a pequena já disse para ela.

"Amor da minha vida toda, que já está falando frases como "você quer privacidade?" e "roupão também serve pra relaxar e não só para banho. Você pega dois pepinos e põe nos olhos e pega um livro que não poderá ler por causa dos pepinos". Eu te amo minha pequenininha", declarou Werneck.

Vale lembrar que Clara Maria é fruto do relacionamento de Tata Werneck com o ator Rafael Vitti. Os dois completaram oito anos juntos no dia 13 de janeiro e a apresentadora fez questão de celebrar. "Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo".

E completou: "Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. [...] Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam... Te amo, Rafa Vitti".

