Nas redes sociais, a jornalista Sandra Annenberg prestou uma bela homenagem a Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos

Sandra Annenberg usou as redes sociais para se despedir de Cid Moreira. O jornalista faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, e segundo o hospital, a causa da morte foi "insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos".

Em seu Instagram, a apresentadora do 'Globo Repórter' recordou uma foto ao lado de Cid e outros colegas de trabalho e falou sobre como foi recebida por ele em sua estreia no 'Jornal Nacional', quando fazia a previsão do tempo.

"Cid Moreira, pra sempre, A VOZ! Quando estreei no jornalismo da Globo, há 33 anos, foi ele quem me apresentou. Fui a primeira mulher a entrar todas as noites no Jornal Nacional com a Previsão do Tempo e ele me chamou assim: "terça-feira de tempo bom em quase todo o país. A previsão da meteorologia com fotos do satélite Meteosat, recebidas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indica também temperaturas altas na maioria dos estados". Sempre muito elegante com todos os colegas. Obrigada pelo carinho de sempre, Cid #RIP", recordou ela na legenda.

Depois, Sandra postou um vídeo e fez um agradecimento. "Cid Moreira é a voz, a voz que nos desejou 'boa noite' ao longo de 26 anos. E agora eu estou aqui para agradecê-lo, para dizer que ele faz parte da vida de todos nós brasileiros e principalmente da vida de nós jornalistas. Eu tive a honra de estrear aqui no jornalismo da Globo ao lado do Cid, em 1991. Eu fui a primeira mulher a entrar toda noite no Jornal Nacional para apresentar a previsão do tempo e eu me lembro tão bem, o Cid sempre tão carinhoso com os colegas, me recebeu de braços abertos. Então eu gostaria de agradecer, obrigada por nos inspirar, a sua voz vai ficar ecoando para sempre em nossos corações, Cid Moreira", disse ela.

Confira:

Relembre a trajetória de Cid Moreira

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade. O veterano, que vinha tratando uma pneumonia nas últimas semanas, estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Dono de uma longa trajetória no telejornalismo brasileiro, Cid Moreira iniciou a carreira no rádio em 1944, após incentivo de um amigo para realizar um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, o comunicador narrou comerciais e trabalhou na Rádio Bandeirantes.

No entanto, sua carreira no jornalismo televisivo iniciou mesmo em 1963, quando estreou no 'Jornal de Vanguarda', da TV Rio. Nos anos seguintes, Cid esteve no mesmo programa em emissoras como Tupi, Globo, Excelsior e Continental. Saiba mais!