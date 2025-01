A cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo em 2021, surge em um registro raro compartilhado pela stylist Flavia Brunetti

Nesta quinta-feira, 30, a cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) surgiu em um registro inédito compartilhado pela stylist de confiança da artista, Flavia Brunetti, por meio dos stories do perfil do Instagram da profissional. Na imagem, a estrela, que morreu aos 26 anos vítima de um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, usa um vestido de gala acobreado e brilhante.

Flavia diz que o registro foi um gesto em celebração do Dia da Saudade, comemorado no dia 30 de janeiro. "Cada peça que escolhi tinha um significado para Marília brilhar nos palcos", escreveu em uma publicação feita em seu perfil no LinkedIn.

"Hoje, a saudade bate forte, especialmente ao relembrar momentos emocionantes que vivemos no backstage. Estar 7 anos ao lado dela nesse processo de construção de imagem, cuidando das escolhas de figurino e apoiando nos momentos de preparação, foi uma experiência de conexão que nunca tive igual com outro artista", disse.

E prosseguiu: "A saudade é inevitável, mas também é um lembrete de como o trabalho realizado com tanto carinho pode impactar tantas vidas. Ainda recebo mensagens diárias dos fãs. [...] O talento dela continua vivo na minha memória. Ouço sua voz me chamando todo dia. Marília, um brinde, mais um brinde nosso, dessa vez à saudade!", encerrou.

Confira, abaixo, o registro inédito de Marília:

Stylist compartilha foto inédita de Marília Mendonça - Foto: Reprodução/Instagram

Murilo Huff exibe talento do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huffdecidiu mostrar aos seguidores em seu perfil no Instagram a aptidão musical do filho Leo, de cinco anos. A criança é fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Na publicação, Murilo exibiu um vídeo em que mostra o talento musical do herdeiro. O garoto, por sua vez, demonstra que deseja seguir os passos artísticos dos pais, já que foi filmado tocando bateria enquanto o pai cantava uma de suas canções. Confira!

