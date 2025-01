Mãe de Marília Mendonça e pai de Cristiano Araújo se unem em dueto especial no Fantástico

Participando do 'Fantástico', na TV Globo, a mãe de Marília Mendonça e o pai de Cristiano Araújo emocionaram o público ao protagonizar dueto musical

No Fantástico do último domingo, 26, dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, e João Reis, pai de Cristiano Araújo, emocionaram o público em um momento especial na TV Globo. Convidados para falar sobre “De Quem é a Culpa”, canção póstuma dos filhos, os pais dos artistas sertanejos aproveitaram a ocasião para cantar juntos o trecho de um clássico modão.

"Quero saber qual nota vocês dão pra essa dupla”, escreveu dona Ruth no Instagram. No vídeo, eles cantaram a música “Vestido de Seda” da dupla Teodoro e Sampaio, emocionando os internautas. "Os pais dos dois maiores do sertanejo", comentou uma fã. "Nossa, que emocionante ver vocês dois", declarou outra.

A canção “De Quem É A Culpa?”, composta por Marília Mendonça, ganhou um significado ainda mais especial ao unir as vozes da artista com a de Cristiano Araújo. Gravada por ele em 2015, apenas 15 dias antes do acidente que tirou sua vida, a faixa utilizou a versão guia da voz de Cristiano, sem edições, para tornar possível o dueto póstumo. Já Marília, lançou sua própria versão da música em 2017, que se tornou amplamente conhecida.

A ideia da junção foi de João Reis, pai de Cristiano, e prontamente acolhida por Dona Ruth, mãe de Marília. “Quando o João veio falar comigo eu falei: ‘Super vamos fazer'”, declarou ela na entrevista. Sem recorrer a inteligência artificial, o lançamento da colaboração ocorreu na última sexta-feira, 24.

Mãe de Marília Mendonça relata perguntas do neto sobre a morte da cantora

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), dona Ruth Moreira emocionou os telespectadores do 'Domingo Espetacular', da Record TV, ao falar sobre a morte precoce da cantora, que completou três anos no dia 5 de novembro de 2024. Ao longo da entrevista, ela contou como o neto, Leo, lida com a ausência da artista.

O pequeno, que possui 4 anos atualmente, é filho de Marília com o cantor sertanejo Murilo Huff. Após a partida da eterna 'Rainha da Sofrência', a guarda do menino passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna.

De acordo com Ruth Moreira, Leo já entende que a mãe não está mais neste plano. "Ele me perguntou: ‘Vó, a minha mãe morreu?’. Mas ele perguntou tão sério, olhando nos meus olhos, e eu respondi: ‘Morreu, mas deixa eu te falar… Está tudo bem, porque todo mundo morre’. É porque, às vezes, ele quer explicar, né? Para os coleguinhas na escola, pois eles já começaram a falar", relatou ela.

Em seguida, a mãe de Marília Mendonça explicou que teve a missão de esclarecer detalhes sobre o assunto ao pequeno. "‘Um dia a vovó vai morrer também’. E ele respondeu: ‘Mas eu vou ficar sem mãe? Quem vai cuidar de mim?'", recordou dona Ruth, contando que rapidamente mudou de assunto ao perceber que o neto ainda não entende que não ficará sozinho.

