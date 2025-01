Murilo Huff mostra talento musical do filho com Marília Mendonça: 'Orgulho'

Alerta fofura! O cantor Murilo Huff compartilhou um novo vídeo de Leo, filho com Marília Mendonça, mostrando seu talento musical; veja

O cantor Murilo Huff encantou os seguidores na última quarta-feira, 29, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro do filho, Leo. O pequeno, de 5 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Em seu Instagram oficial, Murilo publicou um vídeo mostrando o talento musical do herdeiro. Provando que deseja seguir os passos artísticos dos pais, Leo foi filmado tocando bateria enquanto o pai cantava uma de suas canções.

Esbanjando fofura, o pequeno mostrou que sabe tocar o instrumento perfeitamente. "Apresento a vocês meu novo baterista! Orgulho do papai", derreteu-se Murilo Huff na legenda da publicação. No registro, Leo também aparece ao lado do tio, João Gustavo, irmão de Marília.

A postagem do cantor rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos fãs, que deixaram mensagens carinhosas para Leo. "Como o tempo passou rápido. O Leozinho já toca com o papai dele!", escreveu uma seguidora. "O dom veio no DNA", disse outra. "Que coisa mais linda! Talentoso demais!", declarou uma terceira.

Vale lembrar que, após a morte de Marília Mendonça, a guarda do pequeno Leo passou a ser compartilhada com Murilo e a avó materna, Ruth Moreira. A cantora faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Mãe de Marília Mendonça conta que o neto entende a morte da cantora

Em entrevista ao portal LeoDias, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, contou que o neto, Leo, fã número 1 da cantora, tem ciência de que ela não está mais neste plano.

"A gente sempre mostra vídeo, mostra música, estamos mostrando para ele aos poucos… Ele já entende que ela morreu, ele é muito inteligente. Vai crescendo e vai entendendo como é a vida. E ele tá crescendo saudável, lindo, maravilhoso, falante", declarou.

