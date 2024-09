Sophie Charlotte se irrita com pergunta de jornalista: 'Deselegante'

Sophie Charlotte se irritou ao ser questionada sobre o uso de língua nos beijos técnicos durante o Rock In Rio e fez questão de responder

Durante sua passagem pelo festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte parou para conversar com um jornalista do Fofocalizando, programa do SBT. No entanto, a atriz não gostou muito de uma pergunta feita pelo profissional.

A artista foi questionada sobre o que acha de atores que usam a língua durante os beijos técnicos em novelas. "É tão deselegante essa sua pergunta. Existem várias técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito, não tem uma pedra fundamental. Não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho", disse ela.

O último trabalho de Sophie Charlotte na TV foi como a Eliana da novela Renascer, exibida pela Rede Globo.

Viagem

Após o encerramento das gravações de Renascer, da Globo, Xamã e Sophie Charlotte estão aproveitando uma viagem ao lado de uma colega de elenco, Theresa Fonseca. Nas redes sociais, o trio revelou o destino ao compartilhar fotos e vídeos em um parque de diversões em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Em seu perfil no Instagram, Theresa, que interpretou a personagem Mariana na novela, compartilhou registros de momentos ao lado de Xamã e Sophie. Nos stories, ela mostrou um passeio na montanha-russa e outras atrações com os intérpretes de Eliana e Damião no folhetim, que deram início ao romance durante as gravações.

Vale lembrar que os rumores de um romance começaram depois que Sophie anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações do folhetim, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.