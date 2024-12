Solteira, Gracyanne Barbosa revela onde vai passar o Réveillon 2025

A musa fitness Gracyanne Barbosa afirma qual será o destino para o próximo Ano Novo e dispara indiretas em suas redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa antecipou detalhes de seu Réveillon 2025 após passar por um término contubrado com o cantor Belo e um affair com Gilsão, personal trainer a atual participante de A Fazenda 16, da Record. Depois da separação, a dançarina passou a ficar mais ativa nas redes sociais e a interagir mais com os seguidores. A famosa, ainda, compartilhou uma reflexão sobre a nova fase de solteira.

“Eu terminei o ano solteira, mas a minha vida amorosa gerou entretenimento o ano todinho”, disparou Gracyanne em seu Story.

A influenciadora também aproveitou para contar onde pretende estar na virada e se já pensou no figurino: “Ainda não pensei. Eu tenho alguns trabalhos antes e gravações, mas acho que você passar no exterior. Eu nunca liguei para isso, de passar com roupa nova. Passo até de pijama! Para mim, o mais importante, é onde e com quem estar”.

Questionada sobre a relação com a família do ex-marido, Barbosa bateu o martelo: “Está normal!”.

Segundo a criadora de conteúdo adulto, eles sempre tiveram uma ótima convivência e está em paz, já que sabe das coisas boas que fez. Gra garantiu que tentou tê-los mais próximos e ajudá-los dentro do que estava ao seu alcance: “Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma família. Da minha parte, sempre será esse sentimento”.

Sem filtros, a musa confessou o real motivo para ingressar em uma plataforma +18 e se expor: “Falando francamente, foi por dinheiro mesmo. As pessoas fantasiam uma separação milionária, quase um investimento. Não é nada disso. Desde sempre eu trabalhei para me sustentar, conquistar meus sonhos com meu trabalho e agora não será diferente, pelo contrário, não saí do nosso casamento com benefícios financeiros”, pontuou.

Vida de solteira

Gracyanne Barbosa não assumiu, oficialmente, nenhum relacionamento desde o fim do seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril deste ano.

A famosa revelou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não está recebendo muitas cantadas. "Na vida, é péssima [minha relação com os homens]. Os caras têm medo [de falar comigo]. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei 'agora vou receber um monte de mensagem', mas [não veio] nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse.

No entanto, a musa já recebeu algumas investidas de mulheres. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia. Agora, homem, é só mensagem fofa, só 'sou seu fã e te acompanho'. Talvez eu seja um perfil de mulher que assusta, não sei. Na vida, não recebo cantada, mesmo em evento", contou.

Gracyanne ainda fez questão de ressaltar que não está em busca de uma relação amorosa no momento, o seu foco é no trabalho. "Fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Dá uma certa preguiça, conhecer alguém é uma burocracia".

Leia também: Gracyanne Barbosa conta como lida com as críticas ao seu corpo musculoso