Belo reage após falas da ex, Gracyanne: 'Toda separação existem mágoas'

O cantor Belo falou sobre a repercussão do depoimento de sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, no documentário sobre a vida dele

O cantor Belo comentou após o depoimento de sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, repercutir na internet. Ela participou do documentário sobre a vida dele no Globoplay e criticou a postura dele em alguns assuntos, como quando disse que ele mente compulsivamente, que ele passou a mansão deles para um terceiro e que ele não era um bom pai. Agora, ele se defendeu e disse que existe mágoa nas separações.

"Meu documentário não é 'chapa branca'. Não fiz o documentário para me exaltar. Eu fiz um documentário para contar toda a minha história, tudo o que passei e que sofri. Mas os depoimentos que estão lá, da ex-mulher e tudo mais, só uma análise que eu vou fazer: se fosse em outro momento, essa fala seria dessa forma?", disse ele no podcast Podpah.

E completou: "Se hoje eu tivesse casado, vamos dar uma suposição, com a Viviane, que ele tem o marido dela, o filho dela, maravilhoso, que Deus abençoe. Sou muito grato a tudo que ela passou comigo, pela história também. Gracyanne também. Mas se estivéssemos juntos, as falas seriam diferentes? Seriam outra história? Toda separação existem mágoas, lamentos. Muito mais ficam as coisas que foram ruins do que as que foram boas".

'Mentiroso compulsivo'

Durante o documentário Belo: Perto Demais da Luz, disponível no Globoplay, Gracyanne Barbosa descreveu o ex-marido, Belo, como um "mentiroso compulsivo". "Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente sobre coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", declarou.

Durante a produção, a musa fitness também detalhou os motivos para o fim do casamento de 16 anos. "Eu não sei mentir. Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: 'ah, o Belo é um bom pai'. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões. 'Ah, o Belo resolve os problemas dele'. Não, ele mente. Eu não queria fazer isso. Eu queria chegar aqui e falar: 'ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", contou.