Gracyanne Barbosa conta como lida com as críticas ao seu corpo musculoso

A musa fitness Gracyanne Barbosa relembra início de carreira e rejeição no cenário artístico e midiático devido ao corpo musculoso

A musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu abrir ao coração ao falar sobre as críticas que recebe sobre o seu corpo musculoso. Em entrevista ao podcast Podshape, de Juju Salimeni e de seu noivo Diogo Basaglia, a famosa confessou:

"Pelo corpo, eu acho que já tinha digerido isso. Porque desde o Tchakabum, dando certo por causa do corpo, depois eu fiu cobrada, porque aí vieram as panicats, que tinham um perfil mais gostosona e eu sempre fui um perfil mais atlético. Eu sempre fui definida. Não era muito mulherão", começou.

No período em que Gracyanne ficou famosa era comum mulheres que se destacavam na mídia serem convidadas para estrelar capas de revistas masculinas, mas ela demorou a ser aceita por causa dos músculos aparentes. "Na época era muito legal fazer a Playboy, a Sexy, e eu não tinha feito. Sempre vinha, a gente quer fazer com ela, mas ela precisa ter menos músculo. A barriga não pode estar definida", destacou ela, que disse que as fotos foram editadas.

"Tanto que quando eu fiz a Playboy, a minha revista é toda de Photoshop. Não tem um músculo". Juju perguntou em qual ano foi a primeira revista masculina. Gracyanne, então, diz que acredita ter sido em 2007 e a anfitriã disparou:"Tiraram seus músculos?".

"A minha barriga é lisinha, não tem nada. Esse foi o acordo. Eu já estava muito acostumada. Meu empresário, na época, falava :'se você quiser continuar trabalhando, ter um futuro e ganhar dinheiro você tem que mudar. Não pode mais fazer musculação".

Em outro trecho, Gracyanne fala sobre sua história de superação. "Fui para o Rio de Janeiro com 200 reais e uma mochila com cinco peças de roupa. Talvez eu me emocione um pouco. Acho que tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou. É um assunto que eu não gosto de falar porque tem momentos que realmente foram muito difíceis. Eu passei fome. Eu dormi na rua", emocionou-se.

'Traída' por Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que comprou uma casa junto ao cantor Belo, mas o pagodeiro passou a mansão para o nome de outra pessoa. Este, inclusive, foi o estopim para o fim do casamento, que foi anunciado em abril deste ano. A revelação foi feita em entrevista ao podcast Podshape, da influenciadora Juju Salimeni e o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basaglia.

"Ele mente por coisas insignificantes...16 anos de mentiras... A gota d'água foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa. Eu contei aqui que dormi uns dias na rua. Isso foi muito pesado. Eu tinha 17 anos. Eu fiquei na rua e não tinha para onde ir. Fiquei uns 20 dias dormindo na rua. A minha vida foi pautada em: 'vou ter uma casa própria'. Não interessa se vai ser grande ou pequena, porque eu nunca mais vou passar por isso", disse.

"A gota d'água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E no final a casa não era nossa", revelou Gracyanne.

Leia também: Gracyanne Barbosa diz que foi 'enganada' por Belo ao comprar mansão