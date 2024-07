Show de estrelismo? Entenda o que aconteceu com Simony em evento em Curitiba

Procuradas pela CARAS Brasil, equipe de Simony e organização do evento esclareceram os boatos de que cantora teria feito exigências

O nome de Simony (48) se tornou um dos assuntos mais buscados nesta quarta-feira, 17. A cantora esteve presente em um evento em Curitiba, no Paraná, e foi acusada de um suposto "show de estrelismo" no tempo em que esteve lá.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simony afirmou que estava com a cantora no evento, porém, não sabe sobre as supostas exigências . Já a organização do lançamento afirmou que a artista não teria sido participativa e "infelizmente decepcionou algumas pessoas".

As informações sobre o suposto show de estrelismo da artista foram compartilhadas pelo portal O Dia. De acordo com a publicação, a cantora teria exigido um carro particular para sua locomoção e também dificultado sua presença no local.

O evento em questão foi o lançamento da linha de produtos de beleza Tá Louca, e, dentre os convidados, estavam nomes como Rita Cadillac, Claudinho Negritude, Patrícia de Sabrit, Oscar Magrini, Lu Lacerda e Manoel Gomes, da canção viral Caneta Azul.

Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou diversos registros ao longo do evento e chegou até a posar para uma foto com Manoel Gomes. Na manhã desta quarta, ela publicou fotos voltando para São Paulo, e já desembarcou e foi direto para mais uma sessão de seu tratamento de imunoterapia.

"Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez", escreveu ela, na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs, amigos e internautas demonstraram apoio para a cantora. "Mais uma, meu amor! Logo tudo isso vai ser página virada", escreveu a jornalista Sonia Abrão. "Querida, Deus abençoe hoje e sempre", disse também Eliana.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SIMONY: