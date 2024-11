Simony chora após comprar carro de luxo: 'Gratidão'

A cantora Simony compartilhou uma conquista em suas redes sociais e se mostrou bastante emocionada após comprar um carro de luxo

Em suas redes sociais, Simony sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 22, a cantora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado de seu novo carro de luxo. A artista adquiriu um Song Plus 2023, avaliado em R$ 200 mil.

Na legenda, Simony agradeceu pela oportunidade e revelou que ficou bastante emocionada com a nova conquista.

"Deus obrigada por cada dia me dar forças para trabalhar e conquistar meus sonhos e dos meus filhos.

Gratidão sempre. Estou sim muito feliz emocionada. Até doente eu trabalhei. Não desista dos seus sonhos nem de você. Os meninos estão representando as meninas também amo vocês meus quatro", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Reflexão

Recentemente, Simony aproveitou para fazer uma mudança no visual. A cantora colocou um alongamento no cabelo e também alterou a cor. Antes de exibir o resultado final, a artista fez questão de mostrar o seu cabelo natural, na altura dos ombros. Simony perdeu o cabelo devido ao tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em 2022.

Na legenda do vídeo, compartilhado no Instagram, a famosa fez uma importante reflexão sobre encerramentos de ciclos. "Quando uma mulher decide mudar o cabelo, não é apenas um corte ou uma nova cor: é um gesto que, muitas vezes, reflete uma transformação interna. O cabelo, para muitas mulheres, é uma expressão da identidade, um símbolo de feminilidade, força e personalidade. Mudar o visual é como virar uma página, como se estivesse dizendo ao mundo que algo novo começa ali", começou ela.

Em seguida, Simony ressaltou a importância do ato. "Essas mudanças no cabelo costumam vir acompanhadas de momentos importantes: encerramento de ciclos, superação de desafios, reencontro com a autoestima ou até a simples vontade de se redescobrir. Não é à toa que, depois de uma grande perda, de uma conquista ou até de uma fase de renovação, o impulso de mexer no cabelo aparece. É como se, ao transformar a aparência, a mulher reafirmasse o poder que tem de criar sua própria história. A autoestima ganha uma nova força com essa mudança. Cada fio cortado ou pintado representa a liberdade de ser quem se quer, a coragem de não temer o novo e o amor próprio de quem sabe que merece se sentir bem consigo mesma. Essa mudança, que parece externa, toca fundo na alma. É uma declaração de independência, uma renovação da confiança, uma celebração de si mesma".

Por fim, a cantora falou sobre recomeços. "E quando essa mulher se olha no espelho e vê o reflexo de sua escolha, percebe que o mundo também muda com ela. Afinal, mudar o cabelo é um ato de empoderamento, uma forma de recomeçar, uma maneira de florescer em uma versão ainda mais autêntica e plena de quem ela é".

Leia também: Simony fala sobre remissão do câncer