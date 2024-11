Simony muda o visual e faz importante reflexão sobre fim de ciclos

Simony mostrou o seu cabelo natural, que está na altura dos ombros após o tratamento contra o câncer, e aproveitou para fazer uma mudança no visual

Nesta quarta-feira, 6, Simony aproveitou para fazer uma mudança no visual. A cantora colocou um alongamento no cabelo e também alterou a cor. Antes de exibir o resultado final, a artista fez questão de mostrar o seu cabelo natural, na altura dos ombros. Simony perdeu o cabelo devido ao tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em 2022.

Na legenda do vídeo, compartilhado no Instagram, a famosa fez uma importante reflexão sobre encerramentos de ciclos. "Quando uma mulher decide mudar o cabelo, não é apenas um corte ou uma nova cor: é um gesto que, muitas vezes, reflete uma transformação interna. O cabelo, para muitas mulheres, é uma expressão da identidade, um símbolo de feminilidade, força e personalidade. Mudar o visual é como virar uma página, como se estivesse dizendo ao mundo que algo novo começa ali", começou ela.

Em seguida, Simony ressaltou a importância do ato. "Essas mudanças no cabelo costumam vir acompanhadas de momentos importantes: encerramento de ciclos, superação de desafios, reencontro com a autoestima ou até a simples vontade de se redescobrir. Não é à toa que, depois de uma grande perda, de uma conquista ou até de uma fase de renovação, o impulso de mexer no cabelo aparece. É como se, ao transformar a aparência, a mulher reafirmasse o poder que tem de criar sua própria história. A autoestima ganha uma nova força com essa mudança. Cada fio cortado ou pintado representa a liberdade de ser quem se quer, a coragem de não temer o novo e o amor próprio de quem sabe que merece se sentir bem consigo mesma. Essa mudança, que parece externa, toca fundo na alma. É uma declaração de independência, uma renovação da confiança, uma celebração de si mesma".

Por fim, a cantora falou sobre recomeços. "E quando essa mulher se olha no espelho e vê o reflexo de sua escolha, percebe que o mundo também muda com ela. Afinal, mudar o cabelo é um ato de empoderamento, uma forma de recomeçar, uma maneira de florescer em uma versão ainda mais autêntica e plena de quem ela é".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Remissão do câncer

A cantora Simony usou as redes sociais para contar que completou um ano da remissão do câncer. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022.

"A gratidão que sinto por ter chegado até aqui é imensa. Estar em remissão há um ano é uma bênção que não passa despercebida. Cada exame repetido, cada etapa concluída, me lembra da força invisível que sustenta meu caminho. A imunoterapia, que tem sido uma aliada preciosa, reforça essa jornada de cura", começou o texto.

Em seguida, Simony falou sobre os próximos passos. "Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la."

"Essa fé é o que me guia, me faz seguir em frente um dia de cada vez, com a certeza de que cada passo, por mais desafiador, é parte de um plano maior. Que essa jornada continue a ser marcada por gratidão, fé e a certeza de que a cura está sendo finalizada, um dia após o outro. Gratidão equipe maravilhosa, ao HC e meu anjo, Fernando Maluf", finalizou.

Leia também: Filha de Simony, Aysha Benelli aproveita churrasco com as amigas em iate