Simone Mendes surpreende funcionárias de Carlinhos Maia com presente especial

A cantora Simone Mendes emocionou os internautas na segunda-feira, 18, ao surpreender as funcionárias de Carlinhos Maia com um presente bastante especial. Por meio das redes sociais, o influenciador digital filmou o momento em que a amiga e vizinha chegou em sua casa com algumas árvores de Natal.

Na ocasião, Carlinhos chamou as meninas para o lado de fora da residência, onde Simone as esperava com os itens no carro. A cantora passou a tarde realizando compras com o influenciador e aproveitou a oportunidade para presenteá-las com artigos natalinos.

No registro, é possível perceber as funcionárias de Carlinhos Maia bastante emocionadas. "Vocês estavam ali conversando e vendo as coisas de Natal dele, e eu pensei em dar uma árvore de Natal para cada uma. Vocês merecem, são muito carinhosas", declarou Simone Mendes, recebendo um abraço de cada uma das meninas.

A irmã de Simaria, que costuma caprichar nas decorações de Natal, ainda está se preparando para organizar sua mansão, localizada no mesmo condomínio de Carlinhos.

QUE CORAÇÃO GIGANTE! 🥺 Simone Mendes presenteia com uma árvore de Natal as ajudantes que trabalham com o Carlinhos. pic.twitter.com/6vsghpWQUt — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) November 19, 2024

Simone Mendes abre o jogo sobre dieta de arroz com frango

Recentemente, a cantora Simone Mendes desmentiu os rumores que circulam na internet ligando seu nome a uma suposta dieta do arroz com frango. Segundo a artista, as pessoas fazem uso indevido de sua imagem e se aproveitam de seu emagrecimento para propagar falsas fórmulas de perda de peso.

"Não existe isso não, pelo amor de Deus", disse a cantora ao portal Leo Dias. Ela ainda esclareceu que passou por um processo para perder peso, mas não seguiu nenhuma dieta específica e seu emagrecimento foi graças ao acompanhamento profissional; confira detalhes!

