Após cirurgia, Simone Mendes ganha flores do marido em visita romântica

Nesta sexta-feira, 31, o escritor e empresário Kaká Diniz demonstrou todo o seu romantismo ao visitar a esposa, a cantora sertaneja Simone Mendes, que se recupera de uma cirurgia plástica realizada no começo da semana. Esta é a primeira vez que o casal se viu desde o procedimento em que a famosa se submeteu, inclusive, o amado foi o primeiro a visitá-la.

No vídeo, publicado por meio do feed do perfil do Instagram de Kaká, o empresário surge com um buquê de flores, que entrega à amada. Emocionada, Simone beija o marido e eles dão um abraço caloroso. “Eu sempre estarei aqui para você. Eu te amo”, escreveu na legenda da publicação.

Confira:

O que aconteceu?

Simaria esclareceu, nesta quinta-feira, 30, detalhes do procedimento que realizou nos últimos e sobre a pequena pausa para a sua recuperação. A cirurgia deve-se para “harmonizar o processo de emagrecimento”.

“Isso não vem do dia para a noite; eu perdi mais de 30kg. E tinham uns detalhezinhos que precisavam de ajustes. Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perca dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse. Mas só pra deixar vocês cientes, que estou aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, estou aqui de repouso”, explicou a irmã de Simaria. Confira!

