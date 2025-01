Kaká Diniz declara amor por Simone Mendes e opina sobre ser conhecido como marido da cantora

Em declaração apaixonada para Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz fez uma confissão sincera sobre ser conhecido como marido da cantora: "Orgulho"

Nesta terça-feira, 21, Kaká Diniz usou as redes sociais para declarar seu amor pela esposa, a cantora Simone Mendes, com quem teve Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3 anos de idade. Em seu perfil oficial no Instagram, o empresário ressaltou o orgulho que sente da amada.

"Sabe o que eu aprendi ao longo da vida? Que nada do que se vive de forma imediata vale a pena. As pessoas focam tanto no prazer imediato que perdem a oportunidade de desfrutar de algo longevo", iniciou ele na legenda da publicação.

"Eu vivi isso até meus 27 anos, buscando no mundo preencher um vazio que só aumentou ao longo daqueles 'longos anos'. Hoje eu me permito viver o sobrenatural de uma família firmada na rocha inabalável de Deus. Perfeita? Está longe de ser, mas buscamos convergir nas diferenças. Essa é a verdadeira graça de amar alguém, pois decidimos compartilhar a vida com o seu oposto, e isso é um complemente", prosseguiu Kaká Diniz.

Na sequência, o empresário declarou que sente orgulho por ser marido de Simone Mendes. "Eu preciso te dizer que se não fosse DEUS E VOCÊ eu não seria absolutamente NADA. Se sou alguém hoje, você é parte fundamental de tudo isso. Eu tenho ORGULHO de falar: sou seu esposo, seu marido, companheiro".

"Quando as pessoas perguntam: você não tem vergonha de ser conhecido como 'marido da Simone'? MINHA RESPOSTA É: TENHO ORGULHO. Vergonha eu teria de estar com alguém que não tivesse integridade, desonesta, que não dá valor a família. Mas sobre a Simone: ORGULHO. Numa geração de famílias de palha, nós construímos uma fortaleza firmada em Deus. Eu te amo meu amor Simone Mendes e tô aqui pra te dizer: Você é minha vida!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

12 anos de casados

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, e o marido, o empresário Kaká Diniz, de 39, celeberam seu aniversário de casamento no último dia 11. O casal, que completa 12 anos da união, tem dois filhos: Henry, de 10 anos, e a pequena Zaya, de três, e celebraram a data por meio de uma publicação no Instagram. Isso porque Kaká publicou uma imagem com a amada em seu perfil na rede social e, na legenda, fez uma homenagem à ela:

"Há quase 12 anos eu decidi o melhor “SIM” da minha vida. Na verdade, todos os dias eu acordo há 12 anos e continuo dizendo SIM para nossa família. Você foi a minha melhor escolha! Eu te escolhi, assim como você me escolheu, mas Deus nos escolheu muito antes da existência do universo. Lembra o que falamos no nosso casamento? “UM SOBE E PUXA O OUTRO”. Assim tem sido… te amo meu amor! Você é a mulher mais incrível que já conheci na vida. @simonemendes FOREVER!", escreveu na legenda, que acompanha uma imagem dos dois em um momento de romance na piscina. Confira!

Leia também:Marido de Simone Mendes tira o celular do filho e expõe lição: "Me chateou"