A cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, se apresentou com a irmã gêmea em Aracaú, no Ceará, no último domingo, 2, e nesta segunda-feira, 3, impressionou os fãs ao publicar uma série de cliques 'ousados' de seu look no camarim do show . Isso porque a escolha da vez da estrela para a apresentação foi um biquíni em tom cinza encoberto por uma sobreposição de tela transparente metalizada. Mas a artista foi além, e deixou o biquíni à mostra.

"'Cai cai cai cai cai cai cai cai cai… Ops! Caiu!' De ontem Acaraú/CE e hj é em Correntina/BA!", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, os fãs da artista enalteceram: "Você consegue se superar todos os dias"; "Maravilhosamente perfeita"; e "Musa", foram algumas das mensagens escritas na publicação.

Confira, abaixo, a série de fotos:

Maiara oficializa volta do relacionamento com Matheus Gabriel

Maiara e Matheus Gabriel estariam juntos novamente. Isso porque no último domingo, 2, a famosa trocou um beijão com o amado durante uma apresentação em um trio elétrico em Acaraú, no Ceará.

Recentemente, foi informado pelo Portal LeoDias que a sertaneja estava solteira desde janeiro, quando confirmou o fim de seu relacionamento com o empresário Mohamed Nassar. Eles assumiram o namoro no final de 2024, logo após mais uma separação entre Maiara e Matheus Gabriel.

Agora, a própria artista celebrou a reconciliação com Matheus. "O amor venceu no Carnaval", disse. Confira!

