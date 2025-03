Daniela Mercury aposta em look vermelho para Carnaval de Salvador

A cantora baiana Daniela Mercury compartilha vídeo mostrando o visual deslumbrante para o quinto dia do Carnaval da Rainha nesta segunda-feira, 3

A cantora baiana Daniela Mercury, de 59 anos, compartilhou por meio de seu perfil no Instagram, um vídeo para exibir o look deslumbrante usado por ela na noite desta segunda-feira, 3, no Carnaval de Salvador . A artista puxa o trio elétrico da Pipoca da Rainha no Circuito Barra-Ondina pela última vez na temporada carnavalesca de 2025.

"Nesse quinto dia do Carnaval da Rainha, uso vermelho pra eletrizar a avenida pela força dos raios de Iansã e pelo fogo de Xangô, orixá da justiça. Saudo também a terra vermelha, o chão batido e os sertões desse país. O trio é elétrico e o Axé também. Salve os sertanejos e o povo do Nordeste! Salve os interiores do Brasil!", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs exaltaram a beleza de Mercury. "Ela veio de dama de vermelho"; "Belíssima" e "Os looks estão lindos! Parabéns!", foram algumas das mensagens escritas na publicação.

Confira, abaixo, o vídeo:

Daniela Mercury é homenageada por Viviane Araujo em desfile

A atriz Viviane Araujo foi fantasiada de Daniela Mercury, em homenagem ao enredo da Mancha Verde deste ano, "Bahia, da Fé ao Profano", e roubou a cena quando colocou o pé no Sambódromo doAnhembi.

Rainha de Bateria da escola de samba, Viviane fez referência à capa do álbum Canto da Cidade, da cantora.

Na ocasião, Daniela fez questão de retribuir o carinho e deixou uma mensagem para Viviane nas redes. "Homenagem linda! Obrigada, maravilhosa", disse. Confira!

