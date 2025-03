O influencer Lucas Guedez conta que a amiga, a influencer Virginia Fonseca, planejou curtir o Carnaval na Sapucaí, mas precisou mudar os planos

O influencer Lucas Guedez, amigo de Virginia Foseca, visitou José Leonardo, de cinco meses, no hospital antes de aparecer em mais um dia de desfiles das Escolas de Samba na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. Na ocasião, o jovem de 23 anos falou do estado de saúde do filho caçula da famosa com o cantor Zé Felipe, que está internado na capital fluminense devido a uma bronqueolite viral aguda .

"Foi um sustão. José deu esse susto leve na gente no Carnaval. Mas, graças a Deus, melhorou muito já. Ele estava no quarto da UTI. Se Deus quiser, a gente pensa que amanhã ele já suba já pro quarto normal. E, em breve, a saidinha dele desse hospital", disse à Quem.

Ele disse, inclusive, que Virginia havia se organizado para prestigiar as agremiações nesta madrugada, mas precisou se ausentar por conta do filho. "Ela já tinha o look programado, que a mulherada faz. Aí ela está lá com ele. Já estão lá há três dias, daí dei uma passada, passei a tarde com eles lá hoje. Mas mudou os planos, mas é diferente dos nossos planos de Deus. Ela está lá com ele lá, bonitinha", contou.

E ainda elogiou a amiga na função de mãe do pequeno, além de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. "Posso falar com a maior propriedade do mundo porque eu estou dentro de casa, a melhor visão que posso passar pra vocês é que a Virginia é uma mega mãe. Fico superemocionado porque vejo o carinho e o cuidado que ela tem com os filhos dela. A Virginia merece todo esse amor que ela recebe de muita gente", avaliou.

"Ela também recebe muito carinho, ela briga, não bate, mas ela briga se está errado, põe de castigo, é uma super mãe, o Zé também, é um mega paizão. O carinho que eles têm ali pela família é gigantesco. Hoje, os planos era a gente curtir nosso primeiro Carnaval junto", adicionou.

O que aconteceu com José Leonardo?

Filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, foi internado neste sábado, 1º, após ser diagnosticado com bronquiolite. O bebê está em observação e a mãe está com ele no hospital.

A bronquiolite é uma infecção viral no trato respiratório inferior que pode ser causada por vários agentes, sendo que o principal é o VSR (Vírus Sincicial Respiratório). O questão afeta mais pessoas entre março e julho no Brasil, mas pode acontecer em outras épocas do ano.

"José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!!! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço!!! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", disse em publicação feita nas redes sociais. Confira!

