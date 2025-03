Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello falam sobre a vitória no Oscar e revelam próximos projetos

Os protagonistas de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres e Selton Mello, e o diretor do longa, Walter Salles, mencionam também a repercussão da vitória do filme durante o Carnaval

Após o filme brasileiro Ainda Estou Aqui levar o Oscar de Melhor Filme Internacional neste domingo, 2, o diretor do filme, Walter Salles, e os atores Fernanda Torres e Selton Mello participaram de uma transmissão ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo , na noite desta segunda-feira, 3, para comentar sobre a vitória do longa na premiação.

No bate-papo, o trio revelou, inclusive, o que farão nos próximos dias. Além da repercussão da vitória de Ainda Estou Aqui na premiação durante o Carnaval 2025.

Walter, incialmente, definiu a história de Eunice Paiva como "extraordinária". Uma mulher que enfrenta a ditadura militar brasileira e mostra um caminho para os dias atuais.

"Nada teria acontecido sem que esse filme tivesse sido elevado pelas pessoas que estão aqui ao meu lado, Fernanda, Selton e dona Fernanda Montenegro, eles elevaram o filme e nos forçou a ser melhores do que poderíamos ser.", pontuou sobre os atores que compõem o longa.

Na trama, Montenegro e Torres interpretam Eunice em diferentes momentos da vida. Selton, por sua vez, vive o ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e morto durante a ditadura militar.

A ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz, Fernanda Torres, compara o legado da personagem às vivências de sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro, durante o regime. "É um filme sobre transmissão de experiencia.", iniciou.

E prosseguiu: "A minha mãe é da mesma geração da Eunice Paiva, foram mulheres que viveram momentos terríveis do Brasil e elas criaram filhos que foram capazes de escrever filmes e criar. De certa forma, eu levo o legado da minha mãe adiante. Eu fico pensando nas crianças que estão vivas hoje e que filmes eles farão daqui 50 anos sobre o hoje. É um filme sobre transmissão e resistência ao longo do tempo." , conta.

Mello, por sua vez, enfatiza a relevância do livro Ainda Estou Aqui, escrito por Marcelo Rubens Paiva, que narra os eventos reais envolvendo a família do escritor durante o período militar.

"Tínhamos uma base muito bela no livro do Marcelo, que é extraordinário. O Waltinho viveu naquela casa, ele tinha um olhar sobre aquela família muito especial. Sabíamos que daria um filme lindo contando essa historia. E nós vivemos com uma família de fato. Foi uma experiencia maravilhosa e isso transcendeu, pulou da tela. é uma história de família, no final das contas.", concluiu.

Repercussão da vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar durante o Carnaval

Na ocasião, Walter ainda descreveu a sua emoção ao ver a mobilização nacional na torcida pela vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 durante o Carnaval deste ano.

"A cultura brasileira, a música brasileira, a literatura brasileira… de alguma forma acaba se misturando com o que está sendo feito no carnaval, uma coisa só. Quando a gente viu as imagens da rua, a gente ficou apaixonado por isso. Emoção a flor da pele.", enfatizou.

E Fernanda completou: "Estamos há seis meses lançando esse filme. O que a gente fez foi mostrar o filme e conversar. Esse filme apresenta ao mundo o melhor que o brasil tem, que é a afetividade, o estar no mundo. Eu me senti assim, foi crescendo a forca de que era um representante do país.", pontuou.

Planos para os próximos dias

Após se dedicarem à campanha de divulgação de Ainda Estou Aqui no primeiro semestre, com o fim do Oscar 2025 o trio revela os planos para os próximos dias.

"Dormir" , disparou Fernanda. "Eu estou de óculos escuros porque estou com vergonha do meu olho. A gente está igual maratonistas na final. Mas eu vou dormir.", destacou.

Sobre os projetos futuros, os três chegaram a revelar detalhes sobre os próximos trabalhos.

De acordo com O Globo, Walter Salles prepara uma série sobre o ex-jogador e médico, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira para o Globoplay.

Fernanda Torres voltará ao teatro e seguirá com temporadas de A casa dos budas ditosos, espetáculo inspirado na obra homônima de João Ubaldo Ribeiro.

Selton Mello, por sua vez, fará sua estreia em Hollywood. Ele estará no cinema americano num remake diferentão de Anaconda, clássico de 1997.

Leia também: Fernanda Torres fala sobre o Oscar de Filme Internacional: ‘Sorriam!’