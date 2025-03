Atriz de História de Amor morreu aos 60 anos vítima de câncer de pele; saiba quem

No ar na reprise de História de Amor, Maria Dealves viveu personagens marcantes na televisão e se despediu precocemente aos 60 anos, em 2008

A atriz Maria Dealves, que está no ar na Globo como Nazaré na reprise de História de Amor, morreu aos 60 anos vítima de câncer de pele. Seu último trabalho na televisão em Um Menino Muito Maluquinho (2006), onde ela interpretou a diretora Marinês. Relembre a trajetória e outros trabalhos marcantes da atriz.

Carreira na televisão

Nascida Maria Alves, a atriz decidiu anotar Maria Dealves como o nome artístico que a acompanhou durante a construção de uma carreira versátil na televisão, no cinema e no teatro. De Lagarto, Sergipe, Maria Dealves começou a vida artística como bailarina e cantora, até se consolidar como atriz.

Na TV Globo, ela se tornou um rosto conhecido ao integrar o elenco de diversas novelas do autor Manoel Carlos (91). Em Baila Comigo (1981), Sol de Verão (1982), Felicidade (1991), História de Amor (1995) e Por Amor (1997), ela interpretou personagens secundários, mas sempre com atuações que deixavam sua marca. Seu carisma e entrega em cena garantiram que fosse lembrada mesmo quando não estava no papel principal.

Personagens marcantes

Embora tenha feito carreira principalmente na Globo, Maria Dealves brilhou intensamente na TV Manchete. Em Kananga do Japão (1989), sua personagem Isaura conquistou o público com uma veia cômica irresistível. Mas foi em Xica da Silva (1996) que ela viveu um de seus papéis mais memoráveis: a escravizada Rosa, fiel escudeira da protagonista. O bordão "estrupício", usado por Xica (Taís Araújo) para se referir à personagem, se tornou um dos mais marcantes da trama.

Além das novelas, Maria Dealves também brilhou no cinema. Participou de mais de 30 filmes, incluindo Romance da Empregada (1984), de Bruno Barreto (69), e Para Viver um Grande Amor (1988), dirigido por Miguel Faria Jr. (80). Seu talento era versátil, transitando entre drama e comédia com naturalidade.

A atriz também esteve no elenco de Lampião e Maria Bonita (1982), a primeira minissérie da TV Globo, que ajudou a moldar esse formato tão popular na televisão brasileira.

Sua despedida aconteceu em 2008, quando a atriz enfrentou um câncer de pele e foi vítima da doença aos 60 anos. O último trabalho na TV foi na série infantil Um Menino Muito Maluquinho, exibida pela TVE Brasil, onde interpretou a diretora Marinês. Mesmo com uma carreira extensa e de grande importância para a dramaturgia nacional, sua despedida aconteceu sem alarde.

