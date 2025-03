A atriz Fernanda Paes Leme curte a folia carnavalesca ao lado da filha Pilar, de 10 anos, que contou com a presença do pai da bebê e de coleguinhas

A atriz Fernanda Paes Leme, de 41 anos, encantou os seus mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao curtir o Carnaval desta segunda-feira, 3, com a filha, Pilar, de 10 meses , fruto do relacionamento com o ator Victor Sampaio. Na ocasião, a famosa exibiu uma série de fotos divertidas aproveitando a folia com a primogênita.

"Bloquinho da Pipa. Carna Dolce Villa Foi Tudãoooooo! Obrigada aos envolvidos! Um dia pra lembrar pra sempre!", escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Fernanda surge fantasiada de melancia, enquanto a pequena vestiu uma saia de tule, roupa de bolinhas coloridas e chapéu.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Ah, bloquinho da Pipa! Amo. Lindas"; "Quanta criança linda! Vida longa pra sua princesa" e "Pense em uma menina linda! Que olhinhos", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Desabafo sobre a maternidade

Recentemente, Fernanda Paes Leme desabafou, por meio de suas redes sociais, sobre como a maternidade impacta em sua comemoração do Carnaval, um feriado que ela ama.

"Acordei bem cedo, assim que Pilar 'me chamou' pela babá eletrônica, fiz o ritual da manhã dela, dei mamadeira, viemos pra sala, consegui fazer rapidinho um café pra mim, ela tava brincando no andador, fiquei olhando pra ela e meu peito estufou, comecei a chorar de gratidão. Não existe outro lugar no mundo que eu queria estar... fui lá e pedi uma abraço pra ela... chorei mais", começou.

"Sempre fui do Carnaval... e estou só ajustando tempo e espaço... o meu pré-Carnaval foi só dela... e também vou conseguir curtir sozinha e depois mais ainda com ela! A gente acha que não, mas tudo vai se encaixando de novo... de um jeito novo e, no meu caso, bem mais especial... porque agora tenho minha melhor amiga junto comigo", completou. Confira!

