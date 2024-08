Simone Biles exibe 11 medalhas olímpicas e reflete sobre o passado: 'Estaria orgulhosa'

Considerada a maior ginasta do mundo, Simone Biles ostentou a coleção impressionante de medalhas olímpicas do Rio de Janeiro, Tóquio e de Paris

Simone Biles surpreendeu seguidores ao posar com as medalhas olímpicas que conquistou ao longo de três edições, nesta terça-feira (27). A campeã olímpica, que tirou a paz de brasileiros durante as olimpíadas, por ser a maior rival de Rebeca Andrade, ostentou as 11 medalhas que possui na coleção, sendo sete delas o prêmio de ouro.

A atleta aproveitou o espaço também para refletir sobre o passado: "A minha eu de seis anos estaria orgulhosa", escreveu ela.

Biles recebeu uma série de comentários amorosos de admiradores pela conquista: "Uma rainha! Não poderia amar você mais. Você está incrível!", escreveu um fã da ginasta. "Todos nós, juntos da sua 'eu de seis anos' estamos orgulhosos de você, Simone", pontuou a outra. "Baby, você é uma estrela. estou feliz de que ginastas de todo o mundo possam se inspirar em você e ouvir a sua voz", pontuou uma usuária do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Biles (@simonebiles)

Na infância, Simone foi retirada da mãe, assim como seus outros três irmãos, por causa do vício da responsável em drogas. No entanto, a história dela passou por uma mudança radical após ela e a irmã, Adria, serem adotadas pelos avós maternos e a ginasta iniciar a carreira esportiva.

No Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas de 2016, Simone fez sucesso por praticamente varrer as medalhas. Ao todo, foram quatro medalhas de ouro, três delas em categorias individuais. Já em 2021, ginasta conquistou um bronze e uma prata, mas desistiu em meio à competição para tratar da própria saúde mental. Em Paris, Biles conquistou três medalhas de ouro e uma de prata.

Por que Simone Biles é conhecida como GOAT?

Durante as Olimpíadas de Paris, Simone Biles chamou a atenção ao exibir um pingente de cabra às câmeras. O símbolo faz referência ao apelido ganhado pela atleta, que ficou conhecida como "GOAT", o termo pode significar "cabra" na língua inglesa, mas é também a abreviação do termo "Gymnast Of All Times", que em português significaria "Ginasta de Todos os Tempos.