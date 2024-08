Mãe biológica de Simone Biles implora por perdão da filha após abandono na infância

Shanon Biles, mãe biológica de Simone Biles, expressou a vontade de se reconciliar com a filha depois de superar o vício em drogas

A mãe biológica de Simone Biles, Shanon Biles, surpreendeu o público ao surgir em uma entrevista exclusiva ao Daily Mails, publicada nesta terça-feira (13). A mulher revelou que é muito distante da filha por causa do passado conturbado entre as duas, já que Shanon abandonou a ginasta e os irmãos delas, além de ter se tornado dependente química, o que ela precisou tratar ao longo da vida, recuperando-se anos depois.

Durante a conversa com o portal britânico, Shanon disse que espera que um dia a filha possa perdoá-la pelos erros que cometeu no passado, o que, no momento, parece ser algo distante da realidade, visto que Simone não tem contato com a mãe e vive há milhares de quilômetros longe do passado.

"Apenas quero fazer as pazes com ela, mas pessoalmente. Quero esperar por ela e pela Adria [irmã caçula da ginasta]. Eu ainda falo um pouco com Adria, mais do que já falei com Simone. Eu perguntaria para elas me perdorem, pediria para que não julguem meu passado. Vamos seguir em frente!", disse a mãe da atleta.

Shanon também lamentou o fato de não participar dos grandes eventos da vida da filha, como foi o caso do casamento de Biles com o astro da NFL, Jonathan Owens, no ano passado. Ainda que tenha comemorado com familiares e amigos, a ginasta teria deixado a mãe de fora da lista.

O passado conturbado entre mãe e filha

Ao todo Simone tem quatro irmãos: Adria Biles, Ron Biles Jr., Ashley Biles e Adam Biles. Ela e os irmãos foram abandonados pela mãe, por causa do vício, sendo Simone levada aos três anos para um orfanato e, posteriormente, adotada pela família do avô biológico, a quem ela se refere como pai.

Em sua série para a Netflix, O Retorno de Simone Biles, a "GOAT (Ginasta de Todos os Tempos)" se abriu sobre a relação com os pais adotivos e expressou a gratidão que sente por eles: "Nunca me esquecerei de onde eu vim", refletiu na ocasião.