Simone Biles desabafa após boate tentar se aproveitar de seu dinheiro

A ginasta Simone Biles fez um desabafo em suas redes sociais após uma boate em Paris tentar se aproveitar do seu dinheiro

A ginasta Simone Biles usou as suas redes sociais para desabafar sobre uma situação constrangedora que passou após a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, a atleta contou que uma boate na França tentou se aproveitar de seu dinheiro e cobrou extremamente caro por uma garrafa de champanhe.

"Tivemos a cerimônia de encerramento das Olimpíadas e saímos depois. Gente, a boate tentou me cobrar U$ 26 mil por uma garrafa de champanhe. Tipo, vocês estão loucos?", disse ela, incrédula. O valor é equivalente a R$ 142 mil reais na cotação atual.

Em seguida, Simone contou que se recusou a pagar o valor absurdo. "Obviamente eu não paguei. Mas para que alguém tentaria me enganar assim? É coisa de louco. E não sei, às vezes eu gostaria de não receber toda essa atenção. Preferia ser o mais comum possível", concluiu ela, sem revelar o nome do estabelecimento.

Mãe de Simone Biles implora perdão

A mãe biológica de Simone Biles, Shanon Biles, surpreendeu o público ao surgir em uma entrevista exclusiva ao Daily Mail. A mulher revelou que é muito distante da filha por causa do passado conturbado entre as duas, já que Shanon abandonou a ginasta e os irmãos delas, além de ter se tornado dependente química, o que ela precisou tratar ao longo da vida, recuperando-se anos depois.

Durante a conversa com o portal britânico, Shanon disse que espera que um dia a filha possa perdoá-la pelos erros que cometeu no passado, o que, no momento, parece ser algo distante da realidade, visto que Simone não tem contato com a mãe e vive há milhares de quilômetros longe do passado.

"Apenas quero fazer as pazes com ela, mas pessoalmente. Quero esperar por ela e pela Adria [irmã caçula da ginasta]. Eu ainda falo um pouco com Adria, mais do que já falei com Simone. Eu perguntaria para elas me perdoarem, pediria para que não julguem meu passado. Vamos seguir em frente!", disse a mãe da atleta.