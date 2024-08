Silvia Abravanel revela que é a reencarnação de outra pessoa de sua família

Silvia Abravanel conta história inesperada de sua família. Ela diz que Chico Xavier revelou que ela é a reencarnação de outra pessoa de sua família

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao contar uma história inesperada de sua família. A estrela revelou que é a reencarnação de uma tia.

A revelação aconteceu durante a participação dela no podcast Paranormal Experience. Lá, ela contou que sua avó foi informada por Chico Xavier de que a neta era a reencarnação de uma tia que morreu na infância. A tia era a irmã de sua mãe, Maria Aparecida Vieira, que foi a primeira esposa de Silvio Santos.

"Eu tenho uma tia e eu não a conheci porque ela morreu com quatro anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amissíssimos de tipo frequentar a minha casa. Um dia a minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe", disse ela.

E completou com o que a avó ouviu ao perguntar sobre onde a alma da filha estava. "Aí, o Chico falou: ‘Ela está ali.’ E quem estava sentada naquela sala era eu, que estava brincando. Minha avó falou: ‘Ali onde?’ e ele respondeu: ‘A sua neta é a encarnação da sua filha'. Minha avó falava que, quando eu era pequena, eu chamava a minha avó de ‘mãe’ e a minha mãe de ‘mãe Cidinha'", contou.

Ao ser questionada se acredita nesta história, Silvia Abravanel refletiu: "Essa coisa de adoção, a gente não sabe os motivos, a gente não sabe como funciona esse elo todo e como a gente chega ali, mas eu cheguei. Eu acho que isso explica como eu surgi, como eu cheguei até eles, como eu cheguei nessa família".

Silvia Abravanel vai se casar

A apresentadora Silvia Abravanel vai se casar! Em entrevista no Domingo Espetacular, da RecordTV, ela e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, anunciaram que já marcaram a data para o casamento ainda em 2024.

Os dois vão subir ao altar em uma grande festa no mês de outubro no haras da família. Inclusive, eles estão com os preparativos acelerados e ela ficou impressionada quando o noivo escolheu uma data tão próxima para o ‘sim’.

"Estou muito nervosa. Faltam nem 120 dias… Quando ele falou isso na frente do pai, eu falei: meu deus, não é assim que se casa, em 120 dias…”, disse ela na Record TV.

Então, ela contou que já está preparando todos os detalhes. "Já tenho ideia do vestido, a gente já está indo conversando sobre padrinhos, a gente já sabe onde vai ser”, disse ela, citando o haras do casal.