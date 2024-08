Silvia Abravanel revela história sobrenatural no SBT: ‘Deu um grito’

A apresentadora Silvia Abravanel surpreende ao revelar a aparição do fantasma de uma artista nos estúdios do SBT: ‘Caiu pra trás’

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao contar uma história sobrenatural que já aconteceu nos bastidores do SBT. Em entrevista no podcast Paranormal Experience, ela disse que o fantasma de uma artista já apareceu para um pintor durante uma madrugada e que um dos estúdios da emissora é considerado como ‘assombrado’.

"O Estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso, que nunca mais a gente viu, que ele estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais né", disse ela.

E completou ao contar a história de quando um pintor viu a artista Vera Verão, que já tinha morrido. "Disseram que a Vera Verão, que era o Lafond, chegou e deu um grito “Ueeeepa”, na cara desse pintor, que caiu pra trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo, o Lafond já havia falecido, o pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje, então assim, então várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali", afirmou.

Inclusive, Silvia contou que já teve uma experiência inusitada envolvendo o sobrenatural. "Eu já trabalhei lá, durante a madrugada, com a Adriane Galisteu, já perambulei tudo ali, e eu nunca vi. Teve um episódio no estúdio 5, eu estava ali, e no intervalo, eu escutei alguém me chamando no PA. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei: ‘Eu ouvi uma pessoa me chamando no PA’. Eu tenho certeza! Todo mundo ficou olhando pra minha cara", contou.

Silvia Abravanel vai se casar

A apresentadora Silvia Abravanel vai se casar! Em entrevista no Domingo Espetacular, da RecordTV, ela e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, anunciaram que já marcaram a data para o casamento ainda em 2024.

Os dois vão subir ao altar em uma grande festa no mês de outubro no haras da família. Inclusive, eles estão com os preparativos acelerados e ela ficou impressionada quando o noivo escolheu uma data tão próxima para o ‘sim’.

"Estou muito nervosa. Faltam nem 120 dias… Quando ele falou isso na frente do pai, eu falei: meu deus, não é assim que se casa, em 120 dias…”, disse ela na Record TV.

Então, ela contou que já está preparando todos os detalhes. "Já tenho ideia do vestido, a gente já está indo conversando sobre padrinhos, a gente já sabe onde vai ser”, disse ela, citando o haras do casal.