Sandy reaparece no Instagram durante hiato dos palcos e exibe nova foto

A cantora Sandy fez a alegria dos fãs na tarde desta quinta-feira, 22, ao compartilhar uma foto inédita nas redes sociais. Longe dos palcos há cerca de dois meses, a estrela fez um post para compartilhar um retrato de um ensaio fotográfico que fez recentemente.

Na imagem, ela surgiu com look todo preto e estiloso em um fundo infinito. Inclusive, ela pediu a opinião dos fãs sobre a foto. “Búuu! Passando para dar um oi… Qual versão dessa foto?”, disse ela, que mostrou uma versão colorida e outra em preto e branco.

Sandy anunciou uma pausa por tempo indeterminado de seus shows. Ela fez o último show em junho na cidade de São Paulo e saiu de férias sem data para terminar. No palco do show de despedida, a estrela disse: "Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser fã meu. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí. Muito obrigada, eu amo vocês!”.

Sandy abriu álbum de viagem

A cantora Sandy revelou que fez a segunda viagem sozinha de sua vida. A primeira experiência aconteceu há alguns meses para a Dinamarca e ela adorou a viagem. Agora, a artista repetiu a dose ao ir solo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em um post nas redes sociais, ela contou mais detalhes sobre como foi viver isso novamente sem companhia da família. Inclusive, ela relatou que viveu alguns perrengues, mas todos superados com sucesso. Veja as fotos aqui.

"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo… Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso pra mim. Dessa vez, escolhi LA só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência, @officialsarahmclachlan. E como valeu a pena! (Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais.) Eu ainda pude curtir momentos deliciosos com pessoas incríveis que tenho por lá", disse ela.

E completou: "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada… e tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui tô eu com mais vivências lindas pra me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda!".