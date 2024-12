Sandra Annenberg resgata foto de sua estreia na TV como atriz mirim: 'Lá se vão 50 anos'

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar uma lembrança especial

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar uma lembrança especial. Em uma publicação no Instagram, ela recordou sua estreia na televisão, aos 6 anos de idade, como atriz mirim em um teleteatro, onde contracenou com Luís Gustavo (1934-2021).

Segundo ela, a participação foi um presente de aniversário da mãe, a produtora Débora Takser. "Este foi meu primeiro trabalho. Ganhei de aniversário da minha mãe, que era produtora na TV Cultura, participar do teleteatro Peixes Bananas. Estou ao lado do grande e querido Luis Gustavo. Lá se vão 50 anos! De lá pra cá não parei mais", escreveu Sandra ao compartilhar a foto. A participação foi exibida em 1974.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que lindo, você é muito especial pra todos nós que acompanhamos sua carreira. E muito linda", disse uma. "Que linda! Saudades do Luis Gustavo", observou outra. "Lembro de você apresentando o programa infantil da bandeirantes", recordou outra pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg exibe tatuagem que fez em homenagem ao marido

Na última semana, Sandra Annenberg mostrou a tatuagem que fez para homenagear o marido, o também jornalista Ernesto Paglia, com quem está casada há 28 anos. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou o desenho que fez em sua pele e se declarou para o comapanheiro.

O desenho escolhido foi uma estrela do mar. "Amo tanto e de tanto A-Mar, fiz essa tattoo…Tive a sorte de encontrar cedo na vida meu colete regulador, meu cilindro de ar, meu regulador, meus profundímetro e manômetro, meu lastro e meu porto seguro (mergulhadores entenderão! E todas as imagens são tão perfeitas!), o que significa que vamos ter mais tempo de mergulho juntos! Para o homenagear meu Amor, uma Estrela do (A)Mar!", detalhou ela. Veja a foto!

Outras tatuagens

No final de semana, a apresentadora do Globo Repórter compartilhou que fez outras duas tatuagens. Os dois desenhos, que são pequenos e em homenagens à filha, Elisa Annenberg-Paglia, e ao pai, Alexandre Annenberg Neto, estão localizados nas costas, uma em cada canto.

Leia também: Fátima Bernardes e Sandra Annenberg curtem dia com as amigas em clima natalino