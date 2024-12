Médico explica cirurgia de emergência de Guilherme Arantes: ‘Riscos’

Guilherme Arantes passou por uma cirurgia de emergência; médico explica riscos e cuidados

Guilherme Arantes teve sua agenda de Ano-Novo cancelada na quinta-feira, 26. O cantor foi submetido a uma cirurgia de emergência no coração para desobstruir vasos sanguíneos. O procedimento foi recomendado pela equipe médica que acompanha o artista após detectar sérios riscos.

O cateterismo com angioplastia feito pelo compositor é recomendado em casos para evitar infarto ou derrame. Em entrevista à CARAS Brasil, Arthur Felipe Giambona Rente, Especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC, afirma que fatores podem levar um paciente a ter que passar pelo procedimento.

"A obstrução dos vasos sanguíneos ocorre principalmente devido à formação de placas de gordura nas paredes das artérias, um processo chamado aterosclerose. Fatores como colesterol alto, pressão alta, tabagismo, diabetes, obesidade, sedentarismo e histórico familiar contribuem para esse problema. Além disso, coágulos sanguíneos também podem causar obstruções repentinas, resultando em emergências como infarto ou derrame", explica.

De acordo com o médico, a cirurgia feita por Arantes é minimamente invasiva, mas requer sérios cuidados no pós-operatório. "É um procedimento usado para desobstruir artérias bloqueadas. Ele começa com a inserção de um cateter (um tubo fino e flexível) por uma artéria na virilha, braço ou punho, que é guiado até a região afetada. Um balão localizado na ponta do cateter é inflado para abrir a artéria. Em muitos casos, um stent (uma pequena malha metálica) é colocado no local para manter a artéria aberta e prevenir novas obstruções", conta.

Rente ressalta a importância do repouso e a necessidade do cancelamento da agenda do artista. A equipe do cantor confirmou nesta sexta, 27, que ele não fará uma apresentação que estava agendada para o Réveillon.

"O cateterismo com angioplastia é considerado seguro, mas como qualquer procedimento médico, envolve riscos, como sangramentos, infecções, ou, em casos raros, reações graves. No pós-operatório, o paciente deve: Evitar esforços físicos intensos por alguns dias. Tomar os medicamentos prescritos, como antiagregantes plaquetários, estatinas dentre outros para evitar a formação de novas lesões. Controlar fatores de risco, como colesterol e pressão arterial, com dieta e exercícios moderados, sob orientação de um cardiologista", afirma.

Pacientes que passam pela mesma situação que o cantor precisam mudar o estilo de vida para manter a qualidade de vida após a cirurgia. Para isso, os cuidados com a alimentação e medicamentos são excessênciais.

"Após a angioplastia, é fundamental adotar hábitos saudáveis para garantir que os vasos permaneçam desobstruídos. Isso inclui: Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais e baixa em gorduras saturadas e açúcar. Praticar atividade física regularmente. Controlar o estresse. Evitar o tabaco e limitar o consumo de álcool. Seguir rigorosamente o plano de medicamentos e consultas de acompanhamento", diz.

