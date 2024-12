Filha de Amanda Kimberlly e Neymar encanta ao surgir sorridente em passeio

A influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Helena

Amanda Kimberlly explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar um clique inédito de Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou que levou a menina, que está com cino meses, para aproveitar o dia em um zoológico e durante o passeio, conseguiu registrar a pequena dando um lindo sorrisinho. Para o momento de lazer, a bebê surgiu usando um look listrado e uma presilha de laço no cabelo.

Helena, vale lembrar, completou cinco meses no começo do mês e na ocasião, Amanda preparou uma festa intimista em clima natalino. O evento em família contou com um bolo decorado, diversos docinhos e alguns arranjos de flores, que complementaram a decoração. A menina também entrou no clima de Natal e surgiu com um vestido xadrez vermelho e um lacinho no cabelo.

Além do mesversário da herdeira, Amanda ainda contou nas redes sociais que aproveitou a festinha para celebrar os 6 anos de sua cachorrinha de estimação. "Esse mês fizemos o aniversário das irmãs, Tiqui 6 anos e tutuca 5 meses", escreveu a modelo na legenda de uma das publicações. "Merry Christmas! [Feliz Natal]", disse ela em outra.

Confira:

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar - Foto: Instagram

Neymar Jr exibe foto do primeiro encontro das filhas, Mavie e Helena

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um momento especial nesta última segunda-feira, 23, ao promover o primeiro encontro de suas filhas, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 5 meses. Ele compartilhou uma foto das meninas de mãos dadas ao se conhecerem.

Vale lembrar que Mavie é fruto do namoro de Bruna Biancardi com Neymar. Enquanto isso, Helena nasceu do affair que ele viveu com a modelo Amanda Kimberlly e nasceu 9 meses após a chegada da irmã do meio. Veja a foto do encontro!

