Sandra Annenberg revela significado especial de nova tatuagem: 'Nunca pensei'

A jornalista Sandra Annenberg fez uma nova tatuagem em seu corpo e explicou o significado do desenho especial

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais no domingo, 8, para dividir com os seguidores uma novidade. A comunicadora revelou que, aos 56 anos, decidiu fazer sua segunda tatuagem, que assim como o primeiro desenho, também possui um significado especial.

Em seu Instagram oficial, Sandra publicou imagens do resultado assim que finalizou a sessão de tatuagem. Os dois desenhos, que são pequenos e em homenagens à filha, Elisa Annenberg-Paglia, e ao pai, estão localizados nas costas, uma em cada canto.

"Capítulo 1: Nunca pensei em fazer tatuagem. Pelo contrário, confesso, torcia um tanto o nariz… achava estranho pensar em imprimir na minha pele algo que fosse pra sempre. E, como judia, também associava aos números marcados no meu povo como se fosse gado e não um ser humano… Mas um dia minha filha quis fazer uma tatuagem… Eu a incentivei e fui junto. Resolvi fazer o mesmo símbolo que ela, mas num estilo diferente. Chai: em Hebraico significa Vida e corresponde ao número 18, dia de nascimento da minha filha", explicou ela sobre a primeira tatuagem.

"Capítulo 2: Hoje a [tatuadora] Julia, uma fada, tatuou uma peça de xadrez em mim. Uma homenagem ao meu pai, um apaixonado pelo jogo de tabuleiro. Perguntei a ele qual peça ele mais gostava. Ele respondeu de pronto: 'A rainha!'. Para meu espanto, que retruquei: 'Achei que era o rei'. Ele disse: 'O rei é um bobão, não faz nada. A rainha é quem manda em tudo e ganha o jogo!'. Esta tattoo é pra ele e sua rainha, minha boadrasta há mais de 50 anos!", concluiu Sandra Annenberg.

Nos comentários, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas à jornalista e elogiaram a homenagem. "Amei saber que somos do mesmo nisso também. Tatuadas!", declarou Poliana Abritta. "Sou suspeita porque amo tatuagens. As vejo como memórias de momentos ou pessoas. Tenho 11", escreveu Natasha Dantas, esposa de William Bonner.

Confira as tatuagens de Sandra Annenberg:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Sandra Annenberg celebra aniversário de casamento

Em setembro deste ano, a jornalista Sandra Annenberg usou suas redes sociais para celebrar uma data especial: 28 anos de casada com o também jornalista Ernesto Paglia. Para comemorar a ocasião, ela compartilhou um vídeo onde aparece mostrando o álbum de fotos do casamento.

Nas imagens, ela mostra os registros do seu dia de noiva, além de fotos dos convidados e do grande dia. Na legenda, ela escreveu: "21/09/96 - 21/09/24. 28 anos no papel bem passado e com todo o futuro! Te amo, meu amor!"; confira detalhes!

Leia também: Sandra Annenberg revela curiosidade sobre as unhas: 'Desde a pandemia'