Jade Picon impressiona fãs com biquíni ousado e ganha elogios: 'Sereia'

A influenciadora digital e ex-BBB, Jade Picon, de 23 anos, dá 'start' nas férias com uma série de registros na praia nesta sexta-feira, 27

A modelo e empresária Jade Piconimpressionou seus fãs ao dar 'start' nas férias com uma série de registros em uma praia paradisíaca nesta sexta-feira, 27. A influenciadora digital compartilhou registros usando um biquíni dourado, que encantou os seguidores pelo design irreverente e ousado. Isso porque a influenciadora digital foi fotografada com um top em formato de estrelas.

"FÉRIAS", decretou na legenda da publicação. Na seção de comentários, Jade recebeu inúmeros elogios de seus fãs. "Sereia", notou um. "deusa", enalteceu outro. "gata", escreveu mais um.

Confira, abaixo, os registros:

Jade Picon surge com vestido transparente em evento de moda

A influenciadora digital e atriz Jade Picon optou por um look ousado para lançar a sua nova colaboração com o estilista Amir Slama. No evento, que aconteceu em São Paulo, a ex-BBB, de 23 anos de idade, apostou vestido branco com transparência e calcinha branca, totalmente exposta. Confira o vestido usado por Jade!

De volta às novelas

Jade Picon surpreendeu os fãs com uma participação especial na novela Mania de Você, da TV Globo. Um ano e meio após Travessia, a influenciadora retornou ao horário nobre da emissora. A ex-BBB comentou sobre a experiência em entrevista à CARAS Brasil e confessou seu desejo de voltar a fazer novelas. “Seria incrível”, declarou

“Estar de volta em uma novela, mesmo que em uma participação surpresa, é uma sensação incrível. Fiquei superanimada com essa oportunidade e o que deixou tudo ainda mais especial foi poder celebrar um momento tão importante para Eudora Siàge, em pleno horário nobre ao lado de atrizes tão talentosas”, contou.

