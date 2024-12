Emanuelle Araújo curte praia em clima de romance com o marido no RJ

A atriz Emanuelle Araújo, que é casada com o fotógrafo e modelo Fernando Diniz desde 2022, curte a última sexta-feira do ano em Praia dos Lagos

A atriz Emanuelle Araújo, de 48 anos, decidiu compartilhar nesta sexta-feira, 27, uma série de registros fotografados durante a viagem com o marido, o modelo Fernando Diniz, de 49. O cenário das imagens consta a Praia dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na publicação no perfil do Instagram da artista, a famosa aparece sorridente usando um biquíni branco e demonstrando carinho ao amado.

"Última sexta do mês! Odoyá!! 2025 tá vindo. E eu já estou sentindo sua potente energia. Odoyá! Eparrey! Salve Nosso Senhor do Bonfim", escreveu na legenda da publicação. "Lindos", comentou uma pessoa na publicação. "Mulher, tua alma é tão reluzente", escreveu outra. "Maravilhosa", disse mais uma.

Confira, abaixo, a série de registros publicadas no perfil de Emanuelle no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emanuelle Araujo (@emanuellearaujo)

Relacionamento

Emanuelle oficializou a união com Fernando, que é modelo e fotógrafo, em 2022 após dois anos e meio de namoro. O casamento aconteceu em uma capela na Praia de Arembepe, na Bahia.

"Celebrar a vida me parece um ato resistente. Junho chegou. E com ele nossos dois anos de amor. Obrigada por tanto amor e companheirismo, Nando Diniz. Na minha história isso quer dizer muito. E celebro aqui nossa liberdade. Pois amar é ser livre!", declarou a artista na ocasião.

Emocionado, o modelo Fernando Diniz não se conteve e se derramou em lágrimas durante a cerimônia na Pousada A Capela.

A festa do casamento, inclusive, foi bastante animada, e contou com show especial de Alexandre Leão e Marcio Mello.

Para a ocasião, atriz escolheu um vestido rendado com franjas, e Fernando optou por um terno em tons claros de linho, fugindo do preto habitual e frequente em casamentos. Confira imagens!

