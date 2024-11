Sabrina Sato mostra Nicolas Prattes com Zoe ao som de música sobre o luto

Sabrina Sato compartilhou uma foto do noivo, Nicolas Prattes, ao lado de sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle

Passando por um momento delicado, a apresentadora Sabrina Sato compartilhou uma foto do noivo, Nicolas Prattes, ao lado de sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. Na última quarta-feira, 6, a notícia de que a famosa perdeu o bebê que esperava com o ator foi divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Nicolas e Zoe aparecem juntos, em um "momento família". E Sabrina adicionou a canção "Tudo que a fé pode tocar", de Tiago Iorc. "Agora você é

Tudo que a fé pode tocar", diz o trecho compartilhado. A música foi escrita pelo cantor para falar sobre a morte de um amigo e trata sobre o luto.

De acordo com um comunicado oficial da unidade de saúde, a famosa, que estava grávida de 11 semanas, foi hospitalizada no dia 5 de novembro em decorrência da não evolução da gestação.

Veja o momento compartilhado:

Story de Sabrina Sato (Reprodção/Instagram)

Sabrina Sato recebe recado emocionante de Tati Machado após perda de bebê

Na manhã da última quinta-feira, 7, durante a exibição do programaMais Você, da TV Globo, Sabrina e Nicolas ganharam um recado de Tati Machado, Talitha Morete e Fabrício Battaglini. O trio, que estava no comando da atração matinal cobrindo a ausência de Ana Maria Braga por questões de saúde, desejou muita força ao casal.

"É muito triste. Eu estive com a Sabrina, ela estava tão contente... A apresentadora estava na 11ª semana de gestação à espera do seu segundo filho, ela já é mãe da Zoe, de 5 anos, fruto do seu casamento com Duda Nagle. Ela deu entrada no hospital na terça-feira, 5, e teve alta no dia seguinte", explicou Tati ao noticiar o ocorrido.

"A gente, claro, não podia deixar de falar aqui que a gente deseja muita força para Sabrina, para o Nicolas e para toda essa família nesse momento tão difícil. Sintam-se abraçados por nós três aqui e por todo o Brasil", continuou a comunicadora. "Beijo Sabrina, muita força para você e o Nicolas, para toda a família. Todo carinho da equipe do Mais Você", acrescentou Talitha Morete.

