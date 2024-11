Rodrigo Faro confessa sobre nova fase do tratamento de Vera Viel: 'Mais uma coincidência linda'

Nas redes sociais, o apresentador Rodrigo Faro falou sobre a nova fase do tratamento de sua esposa, Vera Viel, na luta contra o câncer

Vera Viel (49) iniciou nesta semana uma nova fase em seu tratamento contra o câncer, um mês após a remoção de um tumor raro e maligno na coxa esquerda, ela começou as sessões de radioterapia. O apresentador Rodrigo Faro (51), esposo da modelo, revelou uma curiosidade sobre essa etapa na recuperação de sua esposa.

Nas redes sociais, na última terça-feira, 12, o comunicador postou um vídeo com Vera Viel e celebrou que ela mencionou que ela está se adaptando bem ao tratamento. No segundo dia de radioterapia de sua esposa, Rodrigo Faro revelou uma curiosidade nessa nova fase no combate a doença.

"Olha quem acabou de chegar da segunda sessão de radioterapia. [Essa é] a bermuda que eu dei para ela, de proteção solar para fazer a radio. Graças a Deus, super cicatrizado, segunda sessão. Começou a fazer a radioterapia", declarou o apresentador.

Apegados na fé, o casal revelou uma curiosidade nessa nova fase do tratamento de Vera Viel. Rodrigo Faro mencionou que sua esposa vai passar por 33 sessões de radioterapia, mesma idade de Jesus Cristo, e que ela encerra essa fase do tratamento no dia 25 de dezembro, data que é atribuída ao seu nascimento: "Mais uma coincidência linda, são 33 sessões, a idade de Cristo e essas sessões vão acabar exatamente no dia 25 de dezembro, no aniversário Dele!", revelou Rodrigo Faro.

'TUDO VOLTARÁ AO NORMAL'

Recentemente, Vera Viel realizou uma cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno de suas pernas. Agora, a modelo já está em recuperação ao lado da família. No final de outubro, a companheira de Rodrigo Faro fez um desabafo sobre a mudança de rotina após o diagnóstico de sarcoma sinovial.

"Bom dia, a minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje, tudo mudou. Às vezes, bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta", desabafou ela, na ocasião.

