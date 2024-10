Vera Viel desabafa sobre mudança drástica após diagnóstico de tumor: ‘Tristeza’

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel desabafa sobre as dificuldades e mudanças na rotina após a diagnóstico de tumor raro e cirurgia

Nesta segunda-feira, 28, a esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. Após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno de suas pernas, a modelo desabafou sobre a mudança drástica em sua rotina e as dificuldades que está enfrentando durante sua recuperação.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Vera compartilhou um desabafo e contou que estava sentindo falta de sua antiga rotina com o marido e as três herdeiras, Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e a pequena Helena, de apenas 11: "Bom dia, a minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje tudo mudou”, iniciou.

Na sequência, Vera abriu o coração e confessou o desânimo, mas mostrou que tenta sempre manter a fé de que tudo vai melhorar em breve: “Às vezes bate uma tristeza , mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta”, afirmou a modelo, que também compartilhou que apesar das dificuldades, encontra paz no propósito de Deus.

“Mas quando eu lembro que Deus me disse que a minha vida teria um novo sentido isso me dá paz, pois Ele me deu muita vida”, disse a esposa do apresentador. Vale lembrar que desde que realizou o procedimento, Vera tem compartilhado relatos de sua experiência de fé e inclusive, revelou uma experiência especial que teve durante sua cirurgia.

"Foi exatamente assim que eu estive nos braços de Deus. Ele me pediu para que eu descansasse enquanto os médicos me operavam. Ele é tão lindo, Ele manda em tudo e lá não existe dor. Ele disse que a minha vida teria um novo sentido, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele aqui”, ela compartilhou em seu Instagram.

“Disse que eu tinha muito o que viver ainda com as meninas e que Ele me daria Vida , muita Vida… Disse que a maior riqueza dele é a Família. Ele tem que ser louvado, Ele é tão Adorável , Ele pediu para que eu não chorasse. Eu vou contar o que vivi sempre, pois eu vivi o Sobrenatural de Deus”, Vera afirmou em seu relato sobre a cirurgia.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel:

No início do mês, Vera Viel explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava. Dias depois, contou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial. Após o diagnóstico, ela passou por uma cirurgia para remover o tumor e recebeu alta do hospital para se recuperar em casa ao lado da família.

