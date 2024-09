Roberto Justus revela proposta para ser presidente e expõe sua resposta: ‘Convite’

Vai entrar para a política? Roberto Justus revela convite para se candidatar à presidência e explica o motivo por trás de sua decisão

Recentemente, Roberto Justus revelou que recebeu uma proposta para se candidatar à presidência e explicou sua resposta ao convite. Em uma declaração ao podcast Inteligência LTDA, o empresário e publicitário famoso contou que foi sondado para o cargo de chefe de governo, mas decidiu não aceitar a oferta e contou o motivo da negativa.

Durante sua participação no programa, Justus discutiu sua posição política quando fez a revelação sobre o convite para ser presidente, que teria vindo de Michel Temer. Na época, o então chefe de governo realizou uma pesquisa que mostrou rejeição ao seu próprio nome e por isso, passou a buscar outro candidato para seu partido, o MDB.

Entre os possíveis candidatos para o cargo, o nome de Roberto se destacou e chegou a conversar pessoalmente com o político sobre o convite: “Tive um convite para ser presidente da República antes do Bolsonaro em 2018. Fui à Brasília conversar com o presidente Temer e ele mesmo disse: 'eu não vou ser reeleito”, Justus detalhou durante a entrevista.

“Ele me sondou para ser candidato do MDB na época. Foi uma conversa, nada evoluiu... Foi lisonjeiro, muito querido da parte dele, mas não daria”, o empresário celebrou o convite, mas explicou que não estava disposto a entrar para a política. Ele também mencionou que, hoje em dia, se torna alvo de piadas sempre que encontra Michel Temer.

"Ele brinca comigo sempre que me encontra: 'você seria presidente, você viu o Bolsonaro foi eleito sem campanha, você tem o nome, não tinha rejeição, era fora do mundo político.”, disse Justus, que ainda avaliou as chances de ganhar as eleições na época: "Eu era mais conhecido que o Bolsonaro e sem rejeição”, disse o apresentador.

Apesar de ter apoiado o rival, Justus acredita que poderia ter feito diferença na disputa: “Sendo bem honesto, quem foi eleito na época era muito mais para evitar o PT, porque a rejeição era gigantesca e não queria o político tradicional, apesar de que ele foi político por 30 anos, mas nunca foi gestor, executivo, sempre esteve no legislativo”, opinou.

Por fim, Roberto também falou sobre ter apoiado Bolsonaro: “Apoiei na última eleição o governo anterior porque tinha bons ministros, mas acho que o presidente pecou muito, tive até a oportunidade de falar isso pessoalmente. Não gostava do jeito que ele falava, dos absurdos que ele fazia, mas ele era um cara simples na essência e que montou uma equipe maravilhosa”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus revela detalhes sobre a festa da filha:

A celebração dos 15 anos de Rafaella Justus deu o que falar nos últimos dias. Vários detalhes da festa começaram a repercutir, inclusive, um prato luxuoso que continha como ingrediente trufas negras, um item bastante caro. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador e empresário Roberto Justus nega ter gastado com ingrediente milionário e revela detalhes do evento.