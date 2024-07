Rico Melquiades anuncia fim do relacionamento com Matheus Freire

O influenciador Rico Melquiades anunciou o fim de seu relacionamento com Matheus Freire e expôs que o fim do namoro aconteceu há 20 dias

O influenciador Rico Melquiades usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com Matheus Freire. Nos Stories do Instagram, o campeão do reality A Fazenda 13, da Record TV, expôs que a decisão de terminar o namoro aconteceu há 20 dias.

"Como sou uma pessoa pública, devo uma satisfação a vocês. Estou solteiro há mais de 20 dias. Não estou chorando como das últimas vezes. O que eu tinha para chorar, já chorei. Nas últimas semanas, estava gravando bem menos, porque estava muito triste, muito mal", contou.

Rico disse ainda que tem o hábito de viver seus amores intensamente. "Quando entro em um relacionamento, entro de cabeça. Não sou como blogueiros que acabam o relacionamento em um dia e depois, no outro dia já está, feliz, viajando com amigos. Vivo o luto (do fim) do relacionamento. Tem 20 dias e, hoje, estou um pouco melhor. A cada dia, a gente vai ficando melhor. Cada um vai seguir a sua vida."

Outros rompimentos

Vale lembrar que os dois estão juntos desde o início de 2022. Durante esse período, já passaram por outros três rompimentos. O último havia sido em fevereiro desse ano. "Assim como muitos ciclos se iniciam e se encerram em nossas vidas, um ciclo importante na minha chegou ao fim: não estou mais em um relacionamento", escreveu Rico no Stories. "Agradeço a cada palavra de carinho e conforto de cada um", compleotu o ex-Fazenda.

"Vidas, há aproximadamente mais de 20 dias, Ricardo e eu estamos solteiros! Essa viagem, está sendo uma viagem de amigos. Sem muito o que falar, é isso! Obrigado aos que sempre jogaram energia boa e demonstraram carinho ao casal", disse Matheu na época. Os dois reataram em março.