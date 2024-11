Eliezer surpreende ao mostrar mudança no corpo: 'Estou me amando'

O ex-BBB Eliezer surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois do seu corpo após mudar a sua alimentação e passar a treinar

Eliezer surpreendeu os seguidores das redes sociais neste sábado, 9, ao mostrar a mudança do seu corpo. O ex-BBB, casado com Viih Tube, que está à espera do segundo filho, Ravi, revelou que engordou bastante quando a amada estava grávida de Lua e acabou se arrependendo. Desse vez, ele decidiu fazer diferente.

No feed do Instagram, o influenciador postou uma foto antiga e outra atual e revelou que engordou 10kg, mas seis dele são de massa magra. "Foto 1 (tirada essa semana) - 94kg. Foto 2 (tirada no final da gestação da Lua) - 96kg", explicou.

"Na gestação da Lua liguei o botão do f0d@-s3 engordei 22kg e cheguei a 104 kg com 29% de gordura corporal e me arrependi, quando descobrimos a do Ravi, prometi pra mim mesmo que eu faria diferente e fiz, engordei 10kg sendo 6kg de massa magra e hoje estou com 16% de gordura", confessou.

Em seguida, Eliezer contou como decidiu realizar uma mudança. "Minha virada de chave foi quando a Lua nasceu e meus peitos estavam igual de mulher por conta da ginecomastia, operei, fiz a lipo e tirei. De lá pra cá (maio de 2023) mudei a alimentação (mas como meus doces ainda) estabeleci uma rotina de treino e de sono, faço acompanhamento com meu médico e estou muito orgulhoso de mim porque sou preguiçoso e gosto muito de comer kkkkkkk. Tô postando porque estou me amando muito e para que sirva de incentivo também", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer mostra travessuras da filha Lua

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 7, o ex-BBB fez questão de mostrar uma travessura cometida pela filha Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

Em seu Instagram Stories, o famoso publicou um vídeo em que aparece mostrando algumas partes da academia de sua mansão. É possível ver que o chão e os vidros estavam todos desenhados com canetinha. "Quando a criança some por alguns minutos e deixa alguns vestígios", escreveu o papai coruja. Confira!

Leia também:Eliezer mostra ansiedade de Viih Tube para dar à luz: 'O dia inteiro'