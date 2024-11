Cariúcha tem quadro de saúde atualizado após faltar ao Fofocalizando

Saiba qual o estado de saúde de Cariúcha após briga com Leo Dias e Gabriel Cartolano

A ausência de Cariúcha (34) no Fofocalizando, do SBT, desta sexta-feira, 8, deu o que falar. A apresentadora discutiu com Leo Dias (49) durante uma participação em um podcast no dia anterior, o que levantou rumores sobre um afastamento.

A ex-Fazenda usou as redes sociais ainda ontem para desmentir a informação e justificou falta ao trabalho devido a um mal-estar que teria sido provocado por problemas familiares. Ela, no entanto, não entrou em detalhes sobre o assunto.

A CARAS Brasil entrou em contato com a equipe de Cariúcha para saber atualizações sobre seu estado de saúde. De acordo com um representante, a estrela já está se sentindo melhor emocionalmente e fisicamente e seu retorno ao programa de fofocas deve ocorrer já nesta segunda-feira, 11.

A confusão com Dias começou após ele afirmar que a colega tem envolvimento com cortes selecionados ao seu favorecimento com páginas de fofoca. A famosa nega a acusação. "Não faço isso. Eu juro pela vida do meu filho", diz.

Além da briga com Leo Dias no PodCats, programa apresentado por Camila Loures (29) e Lucas Guimarães (29) no YouTube, a relação dela com Gabriel Cartolano (33), também colega de trabalho, não anda lá essas coisas. Isso porque a famosa andou dando declarações sobre a vida amorosa do apresentador, o que teria feito o clima ficar estremecido nos bastidores, segundo informações de fontes.

"O Cartolano é meio estranho, tá? Eu não sei o que ele quer da vida. Ele namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela nem nada. Sabe o que eu estou achando de Cartolano? Que ele está com essa garota, até achar coisa melhor. Quando ele achar coisa melhor, aí ele 'rapa' fora. Por enquanto não tem, ele fica com ela", disparou a ex-Fazenda.

Gabriel namora a analista de marketing Manoella Cavalcante, mas prefere manter o relacionamento de forma discreta até então. No entanto, após as declarações de Cariúcha, ele postou uma foto ao lado da namorada e alfinetou a colega.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARIÚCHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cariúcha (@cariuchaoficial)

